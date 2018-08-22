Своя ракета ближе к делу: как Украина обойдется без России

Эксперты рассказали о возможности Украины наладить производство НУРС

Центр Хруничева работает над новой легкой ракетой-носителем "Рокот-2" с российской системой управления. Сейчас в "Рокоте" используется система управления украинского производства. В свою очередь, на Украине опубликованы сведения об испытаниях образцов неуправляемой авиационной ракеты РС-80 "Оскол" калибра 80 мм. Ее называют "полностью украинской разработкой".

Центр Хруничева в настоящее время работает над новой легкой ракетой-носителем "Рокот-2", утверждается в материалах, распространенных на стенде "Роскосмоса" на международном военно-техническом форуме "Армия-2018".

В документах говорится, что ГКНПУ имени Хруничева создает модификацию ракеты-носителя "Рокот" - РН "Рокот-2" с новой системой управления отечественной разработки. Сегодня в РН "Рокоте" используется система управления украинского производства.

До завершения сроков эксплуатации изделия осталось произвести всего несколько запусков.

"Рокот" - трехступенчатая ракета-носитель легкого класса, спроектированная на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (РС-18Б, "Стилет"). Первый запуск состоялся в ноябре 1990 года. Этот носитель позволяет выводить до 2150 кг полезной нагрузки на круговую орбиту высотой 200 км. Стартовая масса РН составляет 107,5 тонны, длина - 29,15 м, максимальный диаметр - 2,5 м. Система управления ракетой разработана НПО "Электроприбор" (Харьков, Украина), ныне холдинг ПАО "ХАРТРОН".

Примерно в это же время на Украине опубликована информация об испытаниях образцов неуправляемой авиационной ракеты калибра 80 мм. Это ракета РС-80 "Оскол", которую украинские конструкторы называют "полностью украинской разработкой".

Сообщается, что в ходе госиспытаний военнослужащие и представители Государственного НИИ испытаний и сертификации отстреляли около трех сотен таких ракет. Пуски ракет осуществлялись с вертолета Ми-8 в Черниговской области. При этом особо подчеркивается, что комплектующие для этой ракеты выполнены украинскими производителями. Украинские разработчики утверждают, что основные тактико-технические характеристики этих авиационных ракет и возможность применения данного вида с борта вертолета Ми-8 были полностью подтверждены.

О том, когда начнется серийное производство РС-80 "Оскол" и в каком объеме вооруженные силы Украины будут закупать эти авиационные средства поражения (и собираются ли они делать это в принципе), информации пока нет.

Несколько ранее на Украине было заявлено об испытании украинской крылатой ракеты. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. А другие радикально настроенные представители властей Украины добавили, что подобное средство поражения "может быть использовано для деоккупации районов Донбасса".

"Разработкой неуправляемых авиационных ракет в основном занимались предприятия и организации, размещенные ныне на территории Российской Федерации", - напомнил "Газете.Ru" высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Тем не менее, по мнению собеседника "Газеты.Ru", все необходимые компетенции на Украине для разработки неуправляемых (НУРС) и крылатых ракет имеются.

Сегодняшнее состояние предприятий разработчиков этого оружия в деталях неизвестно, вполне возможно, что и их коснулись процессы деградации, но ранее никаких препятствий для разработки авиационных средств поражения на Украине не было.

По мнению специалиста, крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-55 (101, 102) Украине просто не нужны, поскольку для них нет ни соответствующих задач, ни целей. А вот ракету "воздух-поверхность" типа Х-35 с украинской точки зрения разработать желательно.

"Неуправляемые авиационные ракеты - высокоэффективные и универсальные средства поражения наземных целей с авиационных носителей. Они являются наиболее массовыми авиационными ракетными боеприпасами. Этому способствует их высокая надежность, простота в эксплуатации, относительная дешевизна. Что касается Украины, то страна, которая делает межконтинентальные баллистические ракеты, без особых проблем справится с организацией серийного производства таких несложных по конструкции ракет как С-8", - пояснил "Газете.Ru" экс-начальник вооружения Вооруженных сил РФ генерал-полковник Анатолий Ситнов.

Весь вопрос в количестве, считают специалисты. "По опыту войны в Афганистане, за шесть дней одной из Панджшерских операций было применено 11 тыс. неуправляемых авиационных ракет типа С-8", - рассказал "Газете.Ru" экс-начальник армейской авиации ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков.

По словам специалиста, немалое количество НУРС типа С-8 требуется и для обеспечения нормального процесса боевой подготовки в мирное время. В частности, боевому вертолетному полку для выполнения задач курса боевой подготовки требуется в год около тысячи ракет С-8.

Сможет ли украинский оборонно-промышленный комплекс организовать серийное производство этого типа ракет в подобных объемах, - вопрос открытый.

"Производство боеприпасов всегда было очень дорогостоящим процессом, тем более это относится к авиационным средствам поражения (АСП). В настоящее время средств в украинском бюджете на организацию крупносерийного производства даже такого простого АСП как НУРС калибра 80 мм, нет. Поэтому разговоры, что на Украине возможно сколь-нибудь масштабное производство ракет РС-80 "Оскол" следует отнести к заявлениям сугубо политического характера", - рассказал "Газете.Ru" главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов.

А в целом, считают специалисты, процесс перехода исключительно на национальные разработки в сфере вооружения и военной техники как в России, так и на Украине, только набирает обороты.

Отдел "Армия"