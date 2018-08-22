Первая ласточка: Иран похвастался истребителем

Иран представил новейший истребитель собственного производства

В Иране прошла торжественная церемония, на которой президент страны Хасан Роухани представил первый истребитель четвертого поколения, который был полностью разработан и произведен в Иране. По словам иранских чиновников, такая авиация необходима Тегерану в рамках "стратегии активного сдерживания".

В Тегеране прошла церемония, на которой иранские военные представили новый истребитель иранских ВВС, сообщает агентство Tasnim. На церемонии, которая прошла накануне Дня оборонной промышленности, также присутствовал президент Ирана Хасан Роухани.

Самолет получил название Kowsar. Истребитель четвертого поколения способен нести разнообразное вооружение, оборудован компьютерной системой баллистических расчетов и многоцелевым радаром. Он планируется к применению в операциях по авиационной поддержке.

Кроме того, истребитель разрабатывался в рамках "обширных исследований" экспертов оборонной индустрии. Тем не менее, в материале агентства не приводятся более детальные характеристики воздушного судна.

Kowsar является первым истребителем, полностью разработанным и произведенным в Иране.

Министр обороны Ирана Амир Хатами, анонсируя презентацию самолета на прошлой неделе, особо подчеркивал, что самолет был создан в рамках "стратегии активного сдерживания", а также напомнил, что Иран никогда не нападал на другие страны.

ВВС Ирана были созданы в 1979 году после исламской революции на основе существовавших до этого Имперских ВВС Ирана. Однако развитие военно-воздушных сил был осложнено санкциями, которые США ввели против страны после революции, до которой ВВС Ирана практически полностью были укомплектованы самолетами и вертолетами американского производства.

Тем не менее, несмотря на плачевное состояние, в котором находились иранские ВВС, они активно принимали участие в ирано-иракской войне 1980-1988 годов. После ее завершения Тегеран предпринял меры для укрепления своих ВВС.

Большую роль в этом сыграл СССР, который продал Ирану истребители МиГ-29 и фронтовые бомбардировщики Су-24.

Часть авиапарка также была закуплена у Китая - Пекин согласился продать Тегерану несколько устаревших истребителей F-7, которые, по сути, являются копиями советских МиГ-29.

Военное сотрудничество России и Ирана продолжается и по сей день. В прошлом году Международный авиакосмический салон МАКС-2017, проходящий в подмосковном Жуковском, стал первой выставкой, в которой Иран принял участие после снятия с него санкций в 2016 году.

ООН ввела ограничительные меры против Ирана в 2007 году, запретив Тегерану экспорт любых вооружений. Под санкции попала, в частности, представленная на МАКС-2017 иранская госкомпания Defense Industries Organization (DIO), которая после отмены ограничительных мер пытается нарастить экспорт своей продукции.

Всего в МАКС-2017 приняли участие более 15 иранских компаний, представляющих как авиатехнику - вертолеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), - так и оружие. DIO представила на выставке управляемые бомбы Sadid и Qased Smart Bomb GBU-78/A - новейшие разработки Тегерана. Бомбы были произведены в 2014-2015 годах.

Возобновление американских санкций пока не помешало иранской оборонке продолжать наращивать свою мощность.

В этом месяце военные Ирана впервые более чем за год провели тестовый запуск противокорабельной ракеты малой дальности во время учений в Персидском заливе.

Официальный представитель Корпуса Рамезан Шариф отметил, что учения потребовались для поддержания и повышения боеготовности войск в Персидском заливе. По его словам, это необходимо, чтобы предотвратить "возможные авантюрные поступки" врагов. При этом Шариф не стал уточнять, кого иранские власти считают врагами. Официальный представитель подчеркнул, что учения прошли "успешно".

Ракета была запущена в Ормузском проливе. Источник агентства Reuters считает, что таким образом иранские власти послали сообщение Вашингтону о серьезности своих милитаристских намерений в случае обострения отношений между странами. При этом источник добавил, что подобные тестовые запуски не являются чем-то необычным во время морских военных учений. По его словам, ракета не пересекла границы других стран.

Отдел "Армия"