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22.08.2018
ЦАМТО

Минобороны Японии намерено запросить рекордный бюджет на 2019 ф.г.

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Военнослужащие сил самообороны Японии
Военнослужащие сил самообороны Японии.
Источник: Фото: user.vse42.ru

ЦАМТО, 21 августа. Минобороны Японии, как сообщают местные источники, намерено запросить рекордную сумму в размере более 5,3 трлн. иен (48,15 млрд. долл.) в рамках военного бюджета на 2019 ф.г.

Как сообщает The Japan Times, данная сумма более чем на 100 млрд. иен (908,5 млн. долл.) превышает бюджет 2018 ф.г. Столь резкое увеличение военных расходов эксперты связывают с планами по закупке в США противоракетной системы наземного базирования "Иджис Эшор" (Aegis Ashore).

В прошлом году японское правительство выделило 700 млн. иен Силам самообороны для изучения геологических особенностей и определения потенциальных мест развертывания двух систем ПРО "Иджис Эшор". Как теперь стало известно, Министерство планирует развернуть батареи "Иджис Эшор" в префектурах Акита и Ямагути на фоне неопределенностей в отношении ядерных и ракетных программ Северной Кореи и наращивания военного потенциала Китая. Ожидается, что покупка двух современных РЛС обойдется японскому бюджету в 267,9 млрд. иен (2,43 млрд. долл.).

Бюджет Министерства обороны Японии на 2018 ф.г., который начинается в апреле, составил 5,19 трлн. иен, показав рост шестой год подряд.

21.08.2018
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