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22.08.2018
ЦАМТО

Украина рассчитывает получить от США катера класса Island

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Патрульный катер класса Island
Патрульный катер класса Island.
Источник: Википедия

ЦАМТО, 21 августа. Киев работает над тем, чтобы получить от Вашингтона катера для усиления ВМС Украины в черноморском бассейне. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Мы работаем над тем, чтобы получить от США катера класса Island, которые усилят наши возможности в черноморском бассейне", – заявил В.Чалый на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время эксперты готовят необходимые соглашения. Он также сказал, что Украине необходимо развивать производство собственных катеров для обеспечения безопасности на море, отмечает агентство.

Как напоминает "РИА Новости", ранее командование украинских ВМС признало, что Украина не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях, однако отметило, что стране "необходим небольшой, но эффективный флот". Примерами таких флотов являются ВМС Норвегии, Швеции и Израиля, считают украинские военные.

В пресс-центре командования ВМС Украины сообщили, что Киев разрабатывает при участии иностранных специалистов стратегию развития украинского флота до 2035 года, передает "РИА Новости".

21.08.2018
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