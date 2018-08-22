Поставки новой планирующей авиабомбы "Дрель" в войска можно ожидать с 19-го года

Кубинка (Московская обл.). 21 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Гоиспытания новейшей российской авиабомбы "Дрель" идут в плановом порядке, сообщил "Интерфаксу" гендиректор концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Владимир Лепин.

"Все идет по плану", - сказал В.Лепин, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее замгендиректора концерна Александр Кочкин сообщил "Интерфаксу", что при успешном завершении госиспытаний серийные поставки авиабомбы в войска начнутся в 2019 году.

"Я думаю, если все успешно пройдет, то с 2019 года начнется серийная поставка", - заявил А.Кочкин.

"Планируем в 2018 году завершение госиспытаний, при успешном завершении будет принятие на вооружение и организована закупка Минобороны РФ", - добавил он.

По данным концерна, бомба сможет поражать бронетанковую технику, наземные РЛС, пункты управления энергетических установок и зенитные ракетные комплексы.

Ранее генеральный директор Техмаша Владимир Лепин заявил в интервью "Интерфаксу", что государственные испытания бомбы начались в 2016 году, идут в соответствии с программой заказчика - Минобороны РФ и должны успешно завершиться в 2018 году.

По словам главы Техмаша, "Дрель" - "новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты калибра 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами".

В августе прошлого года в Техмаше заявили, что созданная в России авиабомба "Дрель" может планировать десятки километров и обезвреживать тяжелую технику, при этом самолет с таким боеприпасом может не заходить в зону ПВО противника.

В 2016 году НПО "Базальт" (предприятие Техмаша) заявило о разработке этой планирующей авиабомбы, которую практически невозможно распознать на радарах. "Это - бомба без двигателя. При отходе от носителя дальность поражения цели - свыше 30 км",- сказал на форуме "Армия-2016" генеральный директор НПО "Базальт" Владимир Порхачев.

Со своей стороны Юрий Борисов, занимавший на тот момент должность замминистра обороны РФ, заявлял, что "Дрелью" будут вооружены самолеты оперативно-тактической авиации.