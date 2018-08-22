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22.08.2018
Интерфакс-АВН

Локализация производства крылатых ракет "БраМос" достигла 75% - представитель СП

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Макет ракеты «БраМос-М»
Макет ракеты «БраМос-М».
Источник: www.altair.com.pl

Кубинка (Московская область). 21 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - В настоящее время три четверти комплектующих российско-индийских крылатых ракет "БраМос" производится в Индии, сообщил во вторник "Интерфаксу " генеральный менеджер предприятия Правим Патхак.

"Локализация производства ракет "БраМос" в Индии при поддержке российских специалистов доведено примерно до 75%. После завершения испытаний головки самонаведения этот показатель достигнет 80%", - сказал он.

"При поддержке нашего партнера НПО Машиностроение много комплектующих мы делаем в Индии", - сказал представитель СП.

"В частности, мы недавно провели испытания разгонной ступени. Мы также испытали головку самонаведения", - напомнил он.

По его словам, "все испытания были успешными". "Наша продукция непрерывно совершенствуется с тем, чтобы мы могли производить все комплектующие ракет как в Индии, так и в России", - сказал П.Патхак.

По его словам, "это важно, особенно с учетом ожидаемых заказов от третьих стран.

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
НПО машиностроения
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