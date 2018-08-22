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22.08.2018
Интерфакс-АВН

В УВЗ сообщили о продолжении работ над беспилотной "Арматой"

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Российский танк Т-14 "Армата"
Российский танк Т-14 "Армата".
Источник: rg.ru

Кубинка (Московская область). 21 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) продолжает работы по созданию танка-робота на платформе "Армата", сообщил "Интерфаксу" во вторник заместитель генерального директора корпорации по спецтехнике Вячаслав Халитов.

"Думаю, что в ближайшее время", - сказал В.Халитов, отвечая на вопрос о том, когда появится танк-робот.

"Эти работы продолжаются во всем мире. Все ищут формы и способы применения робототехнических комплесов. Все ищут технологии. Мы тоже не стоим в стороне", - сказал он.

В прошлом ноябре В.Халитов сказал "Интерфаксу", что "Уралвагонзавод" проводит теоретические и экспериментальные работы на предмет создания на тяжелой гусеничной платформе "Армата" боевого танка-робота.

Платформа "Армата" разработана корпорацией "Уралвагонзавод" в качестве базы для основного боевого танка, тяжёлой боевой машины пехоты и бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

В настоящее время бронетехника на платформе "Армата" проходит испытания.

"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. УВЗ - разработчик и производитель российских боевых танков.

21.08.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
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Компании
Уралвагонзавод
Проекты
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