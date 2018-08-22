В УВЗ считают вопрос об экспорте "Арматы" преждевременным

Кубинка (Московская область). 21 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Экспорт передового российского танка Т-14 "Армата" - вопрос будущего, сообщил "Интерфаксу" во вторник заместитель генерального директора "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в Ростех) по спецтехнике Вячеслав Халитов.

"Действительно, экспортный потенциал у "Арматы" есть. Это - танк будущего. Перспективный танк. Но сейчас об этом говорить преждевременно", - сказал он.

"Мы реализуем великолепный экспортный потенциал танков Т-90МС и Т-72Б3. К разговору об экспортном потенциале "Арматы" надо вернуться чуть позже", - сказал В.Халитов.

Танк и другая бронетехника на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в настоящее время проходит в России предварительные испытания. Госиспытания могут начаться в 2019 году.