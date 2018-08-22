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22.08.2018
Интерфакс-АВН

В УВЗ считают вопрос об экспорте "Арматы" преждевременным

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Сотрудник охраны у танка "Армата"
Сотрудник охраны у танка "Армата".
Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Кубинка (Московская область). 21 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Экспорт передового российского танка Т-14 "Армата" - вопрос будущего, сообщил "Интерфаксу" во вторник заместитель генерального директора "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в Ростех) по спецтехнике Вячеслав Халитов.

"Действительно, экспортный потенциал у "Арматы" есть. Это - танк будущего. Перспективный танк. Но сейчас об этом говорить преждевременно", - сказал он.

"Мы реализуем великолепный экспортный потенциал танков Т-90МС и Т-72Б3. К разговору об экспортном потенциале "Арматы" надо вернуться чуть позже", - сказал В.Халитов.

Танк и другая бронетехника на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в настоящее время проходит в России предварительные испытания. Госиспытания могут начаться в 2019 году.

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
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