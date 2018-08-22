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22.08.2018
НТК Звезда

Глава ОАК анонсировал поставки Ил-114 авиакомпаниям

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Ил-114-100
Один из последних рейсовых полетов самолетов Ил-114-100 в составе национальной авиакомпании Узбекистана "Узбекистон хаво йуллари" - борт с регистрацией UK-91108 (серийный номер 02-08). Ташкент, 12.03.2018.
Источник: Кирилл Маркин / russianplanes.net

Производство самолетов было перенесено из Ташкента, где оно осталось после распада СССР.

Турбовинтовой региональный самолет Ил-114 будет поставляться авиакомпаниям начиная с 2021 года, сообщил генеральный директор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь.

"Мы серийно выпускам "Суперджет", МС-21 это продукт не завтрашнего, а можно сказать, сегодняшнего дня. С китайцами мы разрабатываем большой самолет на 280-300 мест, а также не стоит забывать про турбовинтовой самолет Ил-114, который мы поднимем, начиная с 2021 года начнем поставлять авиакомпаниям", - рассказал Слюсарь, отвечая на вопрос зрителей телеканала "Звезда".

Региональный самолет Ил-114 разрабатывался в конце 1980-х годов и был запущен в производство в Ташкенте. Развал страны помешал планам по началу его массового выпуска.

О возобновлении производства самолетов стало известно в 2015 году. Предполагается, что эта машина заменит на региональных линиях Ан-24, в том числе и в арктических регионах.

21.08.2018
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Страны
Китай
Россия
Продукция
Ан-24
Ил-114
СуперДжет-100
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