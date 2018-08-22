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22.08.2018
РИА Новости

В РФ в 2019 году начнет работу автономная система управления беспилотниками

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Беспилотный вертолет БПВ-500
Беспилотный вертолет БПВ-500 на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Элементы системы управления беспилотным транспортом начнут внедряться в России в 2019 году, сообщил журналистам во вторник заместитель гендиректора "Российских космических систем" (РКС) Евгений Нестеров.

"Думаю, что в 2019 году элементы системы в России будут внедрены… но это пока элементы, загадывать не буду, это сложный вопрос", - сказал он на форуме "Армия-2018".

Система управления беспилотным транспортом обеспечит регистрацию беспилотников, маршрутов, ограничит разрешенные зоны полета как по координатам, так и по высоте, увяжет планы полетов беспилотников с планами полетов гражданской авиации, будет контролировать работу беспилотных систем и авиации общего назначения в увязке с остальными элементами инфраструктуры и транспортной системы.

Ранее РКС сообщали о разработке такой системы. Отмечалось, что она будет работать именно с настоящими беспилотниками, работающими полностью автономно. Сейчас беспилотными аппаратами называются среди прочего и автоматизированные устройства, которыми человек управляет из стационарного пункта.

21.08.2018
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Россия
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