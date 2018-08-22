"Тамир" может стать ракетой американской полевой системы ПРО
Армия США стремится побыстрее получить системы IFPC Inc (Indirect Fire Protection Capability Increment 2) как временного средства для защиты войск от крылатых ракет, сообщает источник 8 августа.
Ранее эта система предлагалась для защиты от неуправляемых ракет, артснарядов и мин, но сейчас армия решила сосредоточиться на наращивании возможностей этой системы для уничтожения КР и беспилотников. Такое изменение требований назвали "поворотом на 180 градусов" по сравнению с заявлением, которое было сделано в марте на Международном симпозиуме армии США в Хантсвилле.
Армия планирует заказать две батареи не позднее 30 сентября 2022 года и следующие две до 30 сентября 2023 года. Предлагается обратить внимание на полевую систему ПРО Iron Dome ("Железный купол") производства израильской компании Rafael. Эта система создана в кооперации с американской Raytheon, финансирование программы ведется правительством США. Израильский комплекс может стать промежуточным решением для создания американской системы. В частности, есть возможность использования ракеты Tamir системы "Железный купол".
Обе компании - Raytheon и Rafael - уже представили информацию о двух годах испытаний системы "Железный купол" в Израиле, и констатировали "впечатляющие достижения по уничтожению "нечувствительных боеприпасов" (Insensitive Munitions - вероятно, это ракеты и снаряды без системы наведения - прим. ВП). Отмечается, что армия США уже вела пуски ракет "Тамир" из пусковой установки MML (Multi-Mission Launcher, фото). Эта ракета получила американское обозначение SkyHunter.
Вице-президент Lockheed Martin Missiles and Fire Control Тим Кэхилл заявил 7 августа, что у компании есть несколько собственных решений для реализации промежуточного потенциала для борьбы с крылатыми ракетами, но по "конкурентным соображениям" не стал их озвучивать.
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