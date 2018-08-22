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22.08.2018
Военный паритет

"Тамир" может стать ракетой американской полевой системы ПРО

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Армия США стремится побыстрее получить системы IFPC Inc (Indirect Fire Protection Capability Increment 2) как временного средства для защиты войск от крылатых ракет, сообщает источник 8 августа.

Ранее эта система предлагалась для защиты от неуправляемых ракет, артснарядов и мин, но сейчас армия решила сосредоточиться на наращивании возможностей этой системы для уничтожения КР и беспилотников. Такое изменение требований назвали "поворотом на 180 градусов" по сравнению с заявлением, которое было сделано в марте на Международном симпозиуме армии США в Хантсвилле.

Армия планирует заказать две батареи не позднее 30 сентября 2022 года и следующие две до 30 сентября 2023 года. Предлагается обратить внимание на полевую систему ПРО Iron Dome ("Железный купол") производства израильской компании Rafael. Эта система создана в кооперации с американской Raytheon, финансирование программы ведется правительством США. Израильский комплекс может стать промежуточным решением для создания американской системы. В частности, есть возможность использования ракеты Tamir системы "Железный купол".

Обе компании - Raytheon и Rafael - уже представили информацию о двух годах испытаний системы "Железный купол" в Израиле, и констатировали "впечатляющие достижения по уничтожению "нечувствительных боеприпасов" (Insensitive Munitions - вероятно, это ракеты и снаряды без системы наведения - прим. ВП). Отмечается, что армия США уже вела пуски ракет "Тамир" из пусковой установки MML (Multi-Mission Launcher, фото). Эта ракета получила американское обозначение SkyHunter.

Вице-президент Lockheed Martin Missiles and Fire Control Тим Кэхилл заявил 7 августа, что у компании есть несколько собственных решений для реализации промежуточного потенциала для борьбы с крылатыми ракетами, но по "конкурентным соображениям" не стал их озвучивать.

www.defensenews.com

21.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
Железный купол
Компании
Lockheed-Martin
Rafael
Raytheon
Проекты
БПЛА
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