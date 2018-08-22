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22.08.2018
Lenta.ru

"Алмаз-Антей" рассказал о замене С-500

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Радар-обнаружитель "Енисей"
Радар-обнаружитель "Енисей" из комплекта перспективной системы ПВО С-500 "Прометей".
Источник: rg.ru

Для зенитных ракетных систем будущего дальность не будет самым главным параметром, заявил телеканалу "Звезда" генеральный директор российского концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

По словам менеджера, сегодня в мире идет мощнейшее развитие как средств нападения, так и средств отражения и противодействия.

"Для систем будущего требуются другие качества, чем дальность. Дальности в 500 километров вполне достаточно для того, чтобы отогнать средства управления ("АВАКСы", помехопостановщики), для них требуются другие качества, которые я не вполне волен открывать", — сказал Новиков.

В настоящее время "Алмаз-Антей" завершает разработку перспективной системы противовоздушной обороны С-500 "Прометей". Комплекс является развитием РЛС 96Л6Е, применяемой в С-300 и С-400. Радар-обнаружитель такой системы снабжен активной фазированной антенной решеткой и применяется для обнаружения и сопровождения целей во всем диапазоне высот, опознавания их принадлежности по принципу "свой-чужой". Дальность поражения С-500 маневрирующих целей, в том числе находящихся в космосе, оценивается в 200 километров.

В апреле 2018 года работа всевысотного радара-обнаружителя "Енисей" из комплекта С-500 "Прометей" впервые попала на видео.

21.08.2018
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Россия
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