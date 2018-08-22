Ростех представил на "Армии-2018" модернизированную БМП-1АМ "Басурманин"

Боевой машине добавили новый комплекс вооружений, современную электронику и более мощную силовую установку

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Ростех представил на "Армии-2018" модернизированную боевую машину пехоты БМП-1АМ "Басурманин". Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе корпорации.

"Госкорпорация "Ростех" представила на форуме "Армия-2018" модернизированную боевую машину пехоты БМП-1АМ "Басурманин". Одна из самых популярных в мире боевых машин пехоты получила новый комплекс вооружений, современную электронику и более мощную силовую установку, что привело к существенному улучшению ее боевых характеристик", - сказали в пресс-службе.

Обновленная "Уралвагонзаводом", входящим в Ростех, БМП-1АМ "Басурманин" оснащена 30-миллиметровым боевым модулем от БТР-82А с автоматической пушкой, пулеметом ПКТМ калибра 7,62-мм, системой управления огнем с комбинированным всесуточным зенитным прицелом, двухплоскостным стабилизатором вооружения, а также противотанковым комплексом "Метис". Подвижность машины улучшена за счет установки нового двигателя, также улучшена плавучесть и водоходность машины за счет установки водоизмещающих крыльев.

Как отметил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Сергей Абрамов, БМП-1 "получила, по сути, вторую жизнь". "Такой подход является привлекательным, в том числе для зарубежных заказчиков, так как апгрейд обходится значительно дешевле новой техники. Всего за время производства "Уралвагонзаводом" было выпущено более 20 тыс. БМП-1. Почти две трети из них стоят на вооружении других стран", - добавил он.

Благодаря новому унифицированному боевому отделению "Басурманин" получил возможность эффективно поражать легкобронированную технику на дальностях до двух километров, а также низколетящие воздушные цели, в том числе беспилотники и вертолеты.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" откроется в подмосковной Кубинке во вторник и будет работать до 26 августа.