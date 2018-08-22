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22.08.2018
ТАСС

Путин призвал военные ведомства разных стран укреплять партнерство ради глобального мира

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Кадр из презентации ракетного комплекса «Сармат»
Кадр из презентации ракетного комплекса «Сармат» во время послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в Москве, 1 марта 2018 года.
Источник: «Россия-24»/YouTube.com

По словам президента, "Армия-2018" служит площадкой для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества, а также содействует укреплению партнерских контактов между оборонными ведомствами

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал представителей военных ведомств разных стран укреплять партнерские связи и повышать уровень доверия в интересах глобальной безопасности. В видеообращении к участникам и гостям Международного военно-технического форума "Армия-2018" глава российского государства выразил уверенность в том, что мероприятие будет содействовать таким контактам.

"По традиции этот масштабный смотр новейших разработок оборонной промышленности собирает ведущих российских и зарубежных специалистов, служит востребованной площадкой для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества и, конечно, содействует укреплению партнерских контактов между оборонными ведомствами разных стран, ведь только вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную стабильность и безопасность", - заявил Путин в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Международный военно-технический форум "Армия-2018", который открывается во вторник на территории конгрессно-выставочного комплекса "Патриот" в подмосковной Кубинке, будет проходит по 26 августа. Более 1,2 тыс. оборонно-промышленных предприятий представят на форуме 26 тыс. экспонатов. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что множество образцов военной продукции привезли на выставку зарубежные страны - Белоруссия, Индия, Китай, Пакистан, Турция и другие.

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Белоруссия
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
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