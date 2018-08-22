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22.08.2018
ТАСС

"Калашников" представил электромотоцикл и электромобиль для гражданского рынка

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Электромотоцикл "Иж"
Электромотоцикл "Иж".
Источник: Пресс-служба ГК "Ростех"

В концерне сообщили, что новые модели просты в использовании и требуют минимального техобслуживания

ИЖЕВСК, 21 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018" впервые представил гражданские электромотоцикл и электромобиль. Об этом во вторник сообщается на сайте "Калашников media".

"На Международном форуме "Армия-2018" концерн "Калашников" впервые показал электромотоцикл UM-1 (Urban Moto) для гражданского рынка", - говорится в сообщении. Также на форуме концерн показал электромобиль UV-4.

По данным "Калашников media", мотоцикл и электрокар просты в использовании и требуют минимального техобслуживания. Новинки отличаются пониженным уровнем шума, высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии.

При зарядке мотоцикл UM-1 потребляет 15 кВт/час электроэнергии и развивает скорость до 100 км/ч с запасом хода до 150 км. Мотоцикл весит от 165 до 245 кг и использует аккумуляторы LiFePO4 и LiPO. Мощность электрокара UV-4 составляет до 50 кВт. Максимальная скорость, которую способен развить автомобиль, составляет 80 км/ч, запас хода составляет до 150 км, масса - 650 кг.

Ранее сообщалось, что "Калашников" выпустил специальную партию электромотоциклов и электрокаров "Овум" по заказу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. С их помощью осуществлялось городское патрулирование во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит уже в четвертый раз с 21 по 26 августа на территории конгрессно-выставочного комплекса "Патриот" в подмосковной Кубинке.

21.08.2018
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принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Проекты
АРМИ-20XX
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