Новые испытания ракеты BrahMos воздушного базирования пройдут в этом году

Испытания облегченной версии крылатой ракеты нового поколения планируется провести в 2020 году

КУБИНКА, /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Крылатую ракету BrahMos воздушного базирования вновь испытают в этом году. Об этом во вторник сообщил ТАСС генеральный менеджер предприятия-производителя Правин Патхак на форуме "Армия-2018".

"Первое испытания ракеты BrahMos воздушного базирования проводилось по морской цели. Второе - по наземной цели. Мы ожидаем, что оно будем проведено до конца 2018 года", - сказал он.

"Появление ракеты BrahMos воздушного базирования даст нам возможность продавать больше как ракет, так и их платформ - самолетов Су-30 МКИ, которые находятся на вооружении армий многих стран", - отметил Патхак.

Он привел данные корпорации "Иркут", согласно которым ряд стран заинтересован в приобретении ракет BrahMos воздушного базирования. "Это позволит России продавать больше самолетов, а СП "Брамос" - больше ракет", - заявил представитель предприятия.

Кроме того, BrahMos работает над созданием облегченной версии крылатой ракеты нового поколения, испытания которой намечены на 2020 год.

"Летные испытания ракеты BrahMos NG ориентировочно начнутся в конце 2020 года и продлятся до трех лет", - сказал генеральный менеджер российско-индийского совместного предприятия.

"Мы пытаемся уменьшить нашу ракету более чем наполовину, - отметил Патхак. - Это позволит устанавливать ее на большее число носителей, в частности на истребители МиГ-29, которых у нас достаточно много, а также на истребители индийского производства".

СП BrahMos также ведет разработку гиперзвуковой версии одноименной крылатой ракеты.

"Испытания гиперзвуковой ракеты BrahMos могут начаться как минимум через пять лет", - сказал Патхак.

По его словам, участниками этих работ являются МАИ, "НПО машиносторение", а также несколько индийских институтов. "Ведется разработка разных вариантов перспективных ракет", - отметил представитель предприятия.

Ракета BrahMos создана совместным российско-индийским предприятием. Ее последняя модификация имеет увеличенную дальность до 450 км. Ракета развивает скорость в 2,5-2,8 раза превышающую скорость звука, она может запускаться с подводных лодок, кораблей, береговых установок, а также с самолетов.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" откроется в подмосковной Кубинке во вторник и будет работать до 26 августа.