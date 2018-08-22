Российская военная техника на форуме "Армия-2018"

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, на форуме представлено все, что сделано российской наукой и промышленностью для защиты рубежей страны

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Более 100 зарубежных делегаций прибыли на Международный военно-технический форум "Армия-2018". Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на церемонии открытия.

По словам главы Минобороны, на форуме представлено все, что сделано российской наукой и промышленностью для защиты рубежей страны. "Сегодня мы представляем около 26 тыс. единиц военной продукции. Это техника, вооружение, это то, что необходимо для обеспечения безопасности на море, в воздухе, на земле. 1,5 тыс. предприятий, которые обеспечивают вооруженные силы самым современным оружием", - сказал Шойгу.

"102 страны направили свои представительства, свои делегации на нашу выставку. И можете еще и еще раз убедиться, что наши двери открыты. Когда к нам приезжают друзья, мы готовы делиться всем тем, что у нас есть, всем тем, что мы сумели создать за это время", - продолжил он.

Глава Минобороны подчеркнул, что большая часть того, что представлено на форуме, прошло проверку в боевых условиях в борьбе с международным терроризмом, и не только подтвердило свои характеристики, но и показало, что российская промышленность вышла на самый современный, высокий уровень.

Экспозиция форума

Глава оборонного ведомства осмотрел новейшие образцы военной техники и вооружения, представленные на форуме предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и зарубежными компаниями.

Макет многоцелевого истребителя Сухой Су-30СМ. Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

В частности, на выставке, открывшейся во вторник в подмосковной Кубинке, представлен танк Т-14 "Армата", тяжелая боевая машина пехоты Т-15 с боевым модулем "Кинжал", БТР "Бумеранг", БМП "Курганец-25", ЗРПК "Панцирь- С1", зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", армейские снегоходы, другие образцы вооружения.

Самоходная огневая установка СОУ 9А317М зенитно-ракетного комплекса ЗРК 9К317М "Бук-М3". Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

Министр обороны осмотрел экспозицию форума "Неделя национальной безопасности", концепция которого направлена на повышение эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти в области стимулирования развития отечественной индустрии безопасности.

Легкий многоцелевой медицинский вертолет "Ансат". Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

Шойгу также ознакомился с продукцией компаний "Воентелеком", "Радар ммс", "Гефест и-Т", инновационными разработками научных рот российской армии.

Управляемый прямоходящий робот с рабочим названием "Игорек" весом 4,5 т, разработанный концерном "Калашников". Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

Министр обороны РФ посетил стенды Армении, Белоруссии, Казахстана, Индии, пообщался с главами национальных делегаций и руководителями зарубежных корпораций.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.

Боевой вертолет Ми-28НЭ. Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

Многоцелевой бронеавтомобиль "Тайфун" К-53949. Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

Универсальный автоматический комплекс ЗРК "Сосна". Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

У стенда компании "РТ-Полиуретаны", занимающейся разработкой и производством полимерных ящиков для боеприпасов. Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС