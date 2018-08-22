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22.08.2018
ТАСС

Ростех показал прототип подводного противодиверсионного робота на "Армии-2018"

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Боевой подводный беспилотный аппарат "Нерпа"
Боевой подводный беспилотный аппарат "Нерпа".
Источник: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

Изобретение под названием "Нерпа" может контролировать границы, а также поражать небольшие суда

КУБИНКА, 21 августа. /ТАСС/. ЦНИИТОЧМАШ и научно-производственная группа "МАКО", входящие в госкорпорацию "Ростех", представили подводный беспилотный аппарат, способный нести взрывчатку и стрелковое вооружение. Презентация робота состоялась в павильоне Ростеха в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018".

"Боевой подводный беспилотный аппарат "Нерпа" предназначен для охраны и контроля специальных водных акваторий, обнаружения и поражения маломерных судов и пловцов-диверсантов. Вооружен автоматом АПС. Нагрузкой могут быть и взрывчатые вещества при одноразовом применении аппарата", - рассказали ТАСС представители ЦНИИТОЧМАШ.

Беспилотник можно применять для предотвращения нарушения границ акватории, сопровождения боевых пловцов, подводной разведки на дистанции до 50 м, обнаружения и поражения целей, патрулирования как самостоятельно, так и по заданному маршруту.

"Мы уже провели испытания без вооружения, сейчас ведется работа по интеграции оружия. Также работаем над системой распознавания образов и целей под водой, обеспечения подводной связи", - сообщил собеседник.

Вес аппарата составляет менее 30 кг, скорость хода - один узел, а запас хода - 4 часа. Глубина погружения достигает 50 м, устойчивая связь обеспечивается на расстоянии до 80 м.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет в подмосковной Кубинке 21-26 августа.

21.08.2018
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принадлежат ТАСС
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