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22.08.2018
ТАСС

В Минобороны заявили о готовности РФ расширить военно-техническое сотрудничество с Анголой

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Военнослужащий ВС Анголы
Военнослужащий ВС Анголы.
Источник: dokonline.com

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин отметил общность подходов двух стран к угрозам и вызовам в сфере безопасности

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Российская сторона готова к максимальному развитию военного и военно-технического сотрудничества с Анголой, заявил во вторник заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Мы подтверждаем нашу готовность и стремление максимально задействовать имеющийся потенциал с обеих сторон для развития нашего сотрудничества в военной и военно-технической области", - сказал Фомин, обращаясь к государственному секретарю по оборонной политике и международному сотрудничеству Анголы адмиралу Гашпару душ Сантушу Руфину на форуме "Армия-2018".

Фомин отметил общность подходов двух стран к угрозам и вызовам в сфере безопасности. "Мир неспокоен. Очень много угроз безопасности. Это и наркотрафик, и незаконная миграция. И самое главное - терроризм. Это большая беда, которая угрожает, без преувеличения, всему миру. Мы все должны укреплять взаимодействие с целью борьбы с этим злом. Ангола наш давний и надежный партнер", - сказал Фомин.

По его оценке, между Россией и Анголой нет никаких противоречий. "Наши отношения уже много десятилетий базируются на основных принципах - таких как равенство, уважение, интересы друг друга. Между нами нет никаких противоречий, нерешаемых вопросов. И Россию, и Анголу отличают единство взглядов. Мы взаимодействуем в атмосфере взаимопонимания, доброжелательности", - отметил Фомин.

Он поблагодарил высшее военно-политическое руководство Анголы за проявляемую активную позицию в отношении дальнейшего взаимодействия с Россией, а также за участие в таких мероприятиях как Международные армейские игры и военно-технический форум "Армия".

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет в подмосковной Кубинке 21-26 августа.

21.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Фомин Александр
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