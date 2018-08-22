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22.08.2018
ТАСС

Из "покрытия-хамелеона" от Ростеха можно производить одежду, меняющую цвет по воле хозяина

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Защитное покрытие
Защитное покрытие.
Источник: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

Этот материал способен менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей среды

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Разработанное предприятиями Ростеха покрытие для боевой техники, которое, как хамелеон, мимикрирует, под окружающую среду, может быть использовано в текстильной промышленности, при производстве одежды, говорится в сообщении госкорпорации.

Маскирующее покрытие для боевой техники и экипировки солдат представлено на форуме "Армия-2018", возможности материала демонстрируются на примере солдатского шлема. Специализированный электроуправляемый материал, которым покрыт прототип шлема, способен менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей ее среды. В будущем материал сможет отображать динамические изменения интенсивности цвета, имитируя сложные графические изображения, например, колебания листвы при порывах ветра.

"В перспективе технология может быть востребована и в гражданских отраслях. Например, в текстильной промышленности с ее помощью может создаваться одежда, которая будет менять цвет и рисунок в зависимости от пожеланий владельца", - отмечается в сообщении.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил ТАСС, что такая разработка дает возможности для создания так называемого "умного текстиля". "В данном случае речь идет об интересной и уникальной разработке, которая способна в корне поменять представление не только о дизайне, но и производстве одежды - возможности создавать так называемый умный текстиль. Это особенно востребовано там, где повышенные требования, например, к температурному или радиационному режиму. Уверен, что российских, да и зарубежных дизайнеров и производителей эта возможность заинтересует, а мы со своей стороны можем помочь гармоничному взаимодействию военных и гражданских специалистов", - сказал Евтухов.

Новое покрытие

Разработку в составе Ростеха ведут холдинг "Росэлектроника" и ЦНИИТОЧМАШ. Отмечается, что покрытие легко наносится на основу, что позволяет, в том числе осуществлять ремонт покрытия в полевых условиях. "Энергопотребление в непрерывном режиме адаптации не превышает показателей энергосберегающей лампы. Масса покрытия составляет всего несколько сот граммов на квадратный метр", - сообщается в пресс-релизе.

Ранее о создании такого покрытия ТАСС рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, представленный на "Армии-2018" "шлем-невидимка" станет частью экипировки российского "солдата будущего". Глава госкорпорации уточнил, что уже получены экспериментальные образцы такого покрытия, оно является идеальным средством маскировки для личного состава и техники, в том числе танков.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" откроется в подмосковной Кубинке во вторник и будет работать до 26 августа.

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
ЦНИИТОЧМАШ
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
ЯО
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