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22.08.2018
ТАСС

Крыловский центр разработал аванпроект легкого авианосца

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Аванпроект легкого авианосца
Аванпроект легкого авианосца.
Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС

Новый проект будет стоить, по предварительным оценкам, почти в два раза дешевле предыдущего концепта тяжелого авианосца "Шторм"

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Крыловский научный центр разработал на экспорт аванпроект легкого авианосца, который может быть интересен в том числе российскому ВМФ. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель компании. Концепт авианосца представлен на стенде центра в рамках форума "Армия-2018".

"Это инициативная разработка на экспорт, но рассчитываем на интерес в том числе государственного заказчика", - сказал собеседник агентства.

По его словам, новый проект будет стоить, по предварительным оценкам, почти в два раза дешевле предыдущего концепта тяжелого авианосца "Шторм". Однако качественный состав авиакрыла (количество типов самолетов) на нем будет такой же. Корабль такого класса можно будет строить на "Севмаше", на керченском заводе "Залив" или Балтийском заводе.

В случае поступления техзадания от заказчика, на разработку конструкторской документации у Невского ПКБ, отметил представитель Крыловского центра, уйдет около 2 лет. "Затем закладываем на постройку примерно 6-7 лет", - добавил он.

Из сопроводительных материалов следует, что новый авианосец будет иметь водоизмещение полное 44 тыс. тонн и сможет нести до 46 летательных аппаратов. Энергетическая установка корабля будет газотурбинной.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Балтийский завод
Залив СЗ
Севмаш
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
23000 Шторм
Авианосец
АРМИ-20XX
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