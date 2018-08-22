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22.08.2018
ТАСС

Войска ВВО отработали взаимодействие с предприятиями Росрезерва

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Зенитчики Восточного военного округа (ВВО)
Зенитчики Восточного военного округа (ВВО).
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Учения подразделений материально-технического обеспечения проходят с 20 по 25 августа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков в рамках учений в Восточном военном округе (ВВО) проверил организацию взаимодействия между органами управления округа и предприятиями Росрезерва, во вторник сообщает военное ведомство.

"Практически отработаны действия комбината по отправке горючего в войска военного округа железнодорожным, трубопроводным и автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.

Сотрудники комбината и личный состав бригады материально-технического обеспечения округа успешно отработали практические действия по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп противника, тушению пожара на предприятии, повреждению трубопроводов, а также экстренной перекачке топлива на полевые склады в случае стихийного бедствия.

"Кроме того, заместитель главы военного ведомства проверил готовность танкоремонтных предприятий, арсеналов и баз хранения вооружения и военной техники Забайкальского края к переводу их на режим работы военного времени", - добавили в Минобороны.

Специальные учения подразделений материально-технического обеспечения проходят в Восточном военном округе с 20 по 25 августа. В учениях задействованы около 36 тысяч человек личного состава и до 3,4 тысячи единиц вооружения и военной техники.

21.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Проекты
Военные учения
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