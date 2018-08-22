Войти
22.08.2018
ТАСС

ОСК предлагает ВМФ универсальный десантный корабль со множеством функций

299
0
0
Алексей Рахманов
Алексей Рахманов.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Глава компании пока не назвал сроки создания такого корабля

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) предлагают проект универсального десантного корабля, который будет сочетать в себе множество функций. Об этом журналистам заявил глава ОСК Алексей Рахманов.

"Он может забирать гуманитарные конвои, он может стать плавучим госпиталем, он может стать точкой эвкауации наших специалистов, работающих в нефтедобывающей отрасли. Что-то будет, но о сроках сложно говорить, этот вопрос зависит исключительно от военных", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках создания такого корабля.

Накануне министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что российская программа кораблестроения предусматривает строительство универсальных десантных кораблей (УДК), строительство вертолетоносцев "в чистом виде" для ВМФ на планируется.

Мантуров пояснил, что программа кораблестроения предусматривает строительство универсальных десантных кораблей, десантно-высадочные средства которых (вертолетное крыло, десантные катера и плавающие бронетанковые средства) планируется разместить внутри корабельного корпуса и на его палубе

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Персоны
Мантуров Денис
Похожие новости
21.08.2018
Источник: ВМФ России не поставил для себя точку в строительстве вертолетоносцев
18.05.2018
В Бочаровом ручье всплыл "Цефалопод"
26.04.2018
Перспективный авианосец ВМФ получит водоизмещение не меньше 70 тыс. тонн
28.02.2018
«Не страшно, что МС-21 будет летать с двигателями из США»
21.02.2018
"Арктика" ложится на левый борт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 09:09
  • 2
Источник: ОАК и Минобороны подпишут на "Армии-2018" контракт на поставку двух Су-57
  • 22.08 08:56
  • 1
Россия начала разрабатывать новый самолет с вертикальным взлетом
  • 22.08 08:47
  • 5
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 22.08 08:45
  • 672
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.08 08:36
  • 62
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 22.08 08:29
  • 26
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 22.08 07:24
  • 7
Заявления Алексея Рогозина о состоянии программы Ил-112В
  • 22.08 07:04
  • 1
Источник: на "Армии" заключат контракт на поставку ВКС истребителей МиГ-35
  • 22.08 06:29
  • 14
Растущий в мире спрос на российские системы ПВО обеспечил высокое место "Алмаз-Антея" в рейтинге Defense New
  • 22.08 05:15
  • 3
Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы
  • 22.08 05:07
  • 25
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 22.08 04:57
  • 2
Поставки новой планирующей авиабомбы "Дрель" в войска можно ожидать с 19-го года
  • 22.08 02:15
  • 20
Начата разработка проекта AMCA - Индийского истребителя 5-го поколения
  • 22.08 01:45
  • 3
Истребитель пятого поколения Су-57 могут вооружить ракетой РВВ МД
  • 21.08 23:28
  • 2
Первое фото истребителя Су-57 с новым оборудованием появилось в Сети