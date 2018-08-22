ОСК предлагает ВМФ универсальный десантный корабль со множеством функций

Глава компании пока не назвал сроки создания такого корабля

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) предлагают проект универсального десантного корабля, который будет сочетать в себе множество функций. Об этом журналистам заявил глава ОСК Алексей Рахманов.

"Он может забирать гуманитарные конвои, он может стать плавучим госпиталем, он может стать точкой эвкауации наших специалистов, работающих в нефтедобывающей отрасли. Что-то будет, но о сроках сложно говорить, этот вопрос зависит исключительно от военных", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках создания такого корабля.

Накануне министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что российская программа кораблестроения предусматривает строительство универсальных десантных кораблей (УДК), строительство вертолетоносцев "в чистом виде" для ВМФ на планируется.

Мантуров пояснил, что программа кораблестроения предусматривает строительство универсальных десантных кораблей, десантно-высадочные средства которых (вертолетное крыло, десантные катера и плавающие бронетанковые средства) планируется разместить внутри корабельного корпуса и на его палубе