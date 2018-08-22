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22.08.2018
ТАСС

Минобороны: РФ продолжит развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Ираном

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Батарея самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во время комплексной тренировки по управлению огнем и подразделениями 5-й общевойсковой армии
Батарея самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во время комплексной тренировки по управлению огнем и подразделениями 5-й общевойсковой армии Дальневосточного военного округа на Сергеевском полигоне в Приморском крае.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин также отметил взаимодействие двух стран в борьбе с международным терроризмом

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Россия будет развивать взаимодействие с Ираном в военной и военно-технической сферах, продолжит взаимодействие в борьбе с международным терроризмом, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Мы удовлетворены уровнем, масштабом нашего взаимодействия по военной и военно-технической линиям. Уверен, что и дальше будем развивать эти направления с учетом имеющихся международных обязательств", - сказал он во вторник на переговорах с первым заместителем министра обороны и тылового обеспечения Вооруженных сил Ирана Гасемом Таги-заде на форуме "Армия-2018".

Фомин отметил также взаимодействие двух стран в борьбе с международным терроризмом. "В некоторых регионах мы с вами оказываем поддержку в справедливой борьбе с терроризмом, что, конечно же, очень правильно, справедливо. Мир очень хрупкий, и борьба с терроризмом - одно из важнейших направлений нашего сотрудничества. Недооценивать эту угрозу нельзя, мы должны с вами крепить вместе наши взаимоотношения, усилия в борьбе с этим злом", - отметил замминистра.

Он также подчеркнул значение подписанной недавно Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. "Мы имели честь принимать участие в большом событии - подписании великого документа между пятью прикаспийскими государствами, который верстался 25 лет. Были споры, но в итоге президенты наших государств подписали этот документ", - сказал Фомин.

Генерал поблагодарил иранских коллег за то, что их страна принимает участие во всех мероприятиях, которые проводит Минобороны РФ, в том числе в Армейских международных играх и военно-техническом форуме "Армия-2018". На Играх в этом году иранская команда выступала очень достойно на многих соревнованиях, проявив волю к победе, отметил замминистра.

В ответ Таги-заде выразил удовлетворение тем, что сотрудничество между двумя странами в области военного взаимодействия, а также военно-технического сотрудничества успешно продвигается. По оценке иранского военачальника, отношения между двумя странами развиваются достаточно динамично не только на двустороннем, но и на региональном, а также на многостороннем уровнях.

21.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Иран
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Проекты
АРМИ-20XX
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