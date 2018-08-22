Ростех показал на "Армии-2018" гражданский комплекс для борьбы с беспилотниками

Комплекс позволяет перекрывать систему управления и навигации беспилотника

КУБИНКА, 21 августа. /ТАСС/. Концерн "Автоматика", входящий в Ростех, представил объектовый комплекс для борьбы с беспилотниками для гражданского рынка. Премьера состоялась в павильоне госкорпорации на форуме "Армия-2018".

"Объектовый комплекс радиоэлектронного противодействия БПЛА "Таран" предназначен для гражданского рынка. В отличие от ружья против БПЛА комплекс действует не направленно, а покрывает охраняемый объект сплошным полем радиусом более трех километров", - сообщил ТАСС представитель концерна "Автоматика".

По словам собеседника, комплекс позволяет перекрывать систему управления и навигации беспилотника и сброса информации с беспилотника. Ружье прерывает связь с беспилотником по девяти основным каналам одновременно.

Представитель концерна отметил, что возможно установить несколько комплексов, увязать их в одну сеть и создать сплошное поле увеличенного радиуса действия. Он ограничивается только количеством работающих на площади установок комплекса.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит c 21 по 26 августа 2018 года в конгрессно- выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино.