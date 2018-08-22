Шойгу посоветовал промышленникам работать активнее, чтобы успевать за армией

Глава Минобороны объяснил это высокими темпами развития инфраструктуры Вооруженных сил и привел в пример обустройство Каспийской флотилии в Дагестане

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посоветовал промышленникам работать активнее, чтобы успеть за темпами развития Вооруженных сил РФ.

В ходе осмотра экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" Шойгу посетил стенд компании, занимающейся разработками в сфере полевого обеспечения войск. "Мы в прошлом году перевели на подобные модули 1-ю армию ПВО... Сейчас у нас потребность - перевести все арктические подразделения", - сказал министр.

Он напомнил, что Минобороны своими силами адаптировало первые закупленные автономные полевые лагеря под размещение воинских подразделений. "Теперь производство этих лагерей поставлено на поток. И если кто-то хочет в этом участвовать, то надо работать быстрее, оперативнее... Очень медленно работаете", - оценил министр.

Глава ведомства объяснил необходимость более активной работы высокими темпами развития инфраструктуры Вооруженных сил и привел в пример обустройство Каспийской флотилии в Дагестане. "Сейчас нам очень быстро надо перевести огромную базу из Астрахани в Дагестан", - напомнил Шойгу.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.