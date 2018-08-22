Войти
22.08.2018
РИА Новости

На форуме "Армия-2018" представлены более 100 стран

351
0
0
Посетители на выставке "Армия России – завтра"
Посетители на выставке "Армия России – завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Более 100 стран представлены на международном военно-техническом форуме "Армия-2018", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на церемонии открытии выставки.

"Сегодня мы представляем около 26 тысяч единиц военной продукции. Это техника, вооружение, это то, что необходимо для обеспечения безопасности на море, в воздухе, на земле. Полторы тысячи предприятий, которые обеспечивают вооруженные силы самым современным оружием", - сказал Шойгу.

"Сто две страны направили свои представительства, свои делегации на нашу выставку. И можете еще и еще раз убедиться, что наши двери открыты. Когда к нам приезжают друзья, мы готовы делиться всем тем, что у нас есть, всем тем, что мы сумели создать за это время", - добавил он.

Глава Минобороны подчеркнул, что большая часть того, представлено на форуме, прошла проверку в боевых условиях в борьбе с международным терроризмом и не только подтвердила свои характеристики, но и показала, что российская промышленность вышла на самый современный, высокий уровень.

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
22.08.2018
Российская военная техника на форуме "Армия-2018"
22.08.2018
Шойгу посоветовал промышленникам работать активнее, чтобы успевать за армией
22.08.2018
Шойгу назвал Буркина-Фасо перспективным партнером в Западной Африке
22.08.2018
Шойгу назвал ЦАР перспективным партнером России в Африке
22.08.2018
Россия и ЦАР подпишут межправительственное соглашение о военном сотрудничестве
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 08:56
  • 1
Россия начала разрабатывать новый самолет с вертикальным взлетом
  • 22.08 08:47
  • 5
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 22.08 08:45
  • 672
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.08 08:36
  • 62
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 22.08 08:29
  • 26
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 22.08 07:24
  • 7
Заявления Алексея Рогозина о состоянии программы Ил-112В
  • 22.08 07:04
  • 1
Источник: на "Армии" заключат контракт на поставку ВКС истребителей МиГ-35
  • 22.08 06:58
  • 1
Источник: ОАК и Минобороны подпишут на "Армии-2018" контракт на поставку двух Су-57
  • 22.08 06:29
  • 14
Растущий в мире спрос на российские системы ПВО обеспечил высокое место "Алмаз-Антея" в рейтинге Defense New
  • 22.08 05:15
  • 3
Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы
  • 22.08 05:07
  • 25
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 22.08 04:57
  • 2
Поставки новой планирующей авиабомбы "Дрель" в войска можно ожидать с 19-го года
  • 22.08 02:15
  • 20
Начата разработка проекта AMCA - Индийского истребителя 5-го поколения
  • 22.08 01:45
  • 3
Истребитель пятого поколения Су-57 могут вооружить ракетой РВВ МД
  • 21.08 23:28
  • 2
Первое фото истребителя Су-57 с новым оборудованием появилось в Сети