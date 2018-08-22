На форуме "Армия-2018" представлены более 100 стран

КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Более 100 стран представлены на международном военно-техническом форуме "Армия-2018", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на церемонии открытии выставки.

"Сегодня мы представляем около 26 тысяч единиц военной продукции. Это техника, вооружение, это то, что необходимо для обеспечения безопасности на море, в воздухе, на земле. Полторы тысячи предприятий, которые обеспечивают вооруженные силы самым современным оружием", - сказал Шойгу.

"Сто две страны направили свои представительства, свои делегации на нашу выставку. И можете еще и еще раз убедиться, что наши двери открыты. Когда к нам приезжают друзья, мы готовы делиться всем тем, что у нас есть, всем тем, что мы сумели создать за это время", - добавил он.

Глава Минобороны подчеркнул, что большая часть того, представлено на форуме, прошла проверку в боевых условиях в борьбе с международным терроризмом и не только подтвердила свои характеристики, но и показала, что российская промышленность вышла на самый современный, высокий уровень.