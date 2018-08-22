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22.08.2018
РИА Новости

Переговоры о Ка-52К с Египтом начнутся после консультаций по "Мистралям"

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Вертолет Ка-52К. Архивное фото
Вертолет Ка-52К. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Северного флота

КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Рособоронэкспорт приступит к переговорам о заключении контракта с Египтом на поставку вертолетов Ка-52К после того, как решит вопрос с дооборудованием вертолётоносцев ВМС Египта типа "Мистраль", сообщил журналистам глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Как стало известно в июне 2017 года, Россия выиграла тендер на поставку вертолетов Ка-52К Египту, который планирует приобрести их для размещения на вертолетоносцах типа "Мистраль". Купленные Египтом у Франции корабли были построены по российскому заказу, но так и не поставлены в РФ из-за обострения ситуации на Украине.

"Этот тендер связан также с дооборудованием корабля "Мистраль". Эта работа также поручена Рособоронэкспорту с нашей промышленностью. Как только будут завершены технические консультации о дооборудовании корабля, мы приступим к контрактным переговорам по вертолетам Ка-52К", - сказал Михеев.

21.08.2018
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Страны
Египет
Россия
Украина
Франция
Продукция
Ка-52
Мистраль (Mistral)
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РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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