Рособоронэкспорт обсуждает с Филиппинами поставки вертолетов и оружия

КУБИНКА, 21 авг - РИА Новости. Рособоронэкспорт рассчитывает в ближайшее время получить результат по переговорам с Филиппинами по поставкам вертолетов, автомобилей и стрелкового оружия, сообщил журналистам гендиректор компании Александр Михеев.

"Филиппины - это, можно сказать, новый старый партнер. Учитывая, что с филиппинской стороной уже несколько лет проходят консультации по разным типам сотрудничества, мы рассчитываем, что Минобороны Филиппин заинтересует наша вертолетная техника, стрелковое вооружение, автомобильная техника. Мы ведем консультации и надеемся, что в ближайшее время будет некий результат", - сказал Михеев.