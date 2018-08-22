Рособоронэкспорт обсуждает с Филиппинами поставки вертолетов и оружия
Логотип ОАО Рособоронэкспорт. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
КУБИНКА, 21 авг - РИА Новости. Рособоронэкспорт рассчитывает в ближайшее время получить результат по переговорам с Филиппинами по поставкам вертолетов, автомобилей и стрелкового оружия, сообщил журналистам гендиректор компании Александр Михеев.
"Филиппины - это, можно сказать, новый старый партнер. Учитывая, что с филиппинской стороной уже несколько лет проходят консультации по разным типам сотрудничества, мы рассчитываем, что Минобороны Филиппин заинтересует наша вертолетная техника, стрелковое вооружение, автомобильная техника. Мы ведем консультации и надеемся, что в ближайшее время будет некий результат", - сказал Михеев.
21.08.2018
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Права на данный материал
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