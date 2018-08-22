Войти
22.08.2018
РИА Новости

Рособоронэкспорт обсуждает с Филиппинами поставки вертолетов и оружия

361
0
0
Логотип ОАО Рособоронэкспорт. Архивное фото
Логотип ОАО Рособоронэкспорт. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

КУБИНКА, 21 авг - РИА Новости. Рособоронэкспорт рассчитывает в ближайшее время получить результат по переговорам с Филиппинами по поставкам вертолетов, автомобилей и стрелкового оружия, сообщил журналистам гендиректор компании Александр Михеев.

"Филиппины - это, можно сказать, новый старый партнер. Учитывая, что с филиппинской стороной уже несколько лет проходят консультации по разным типам сотрудничества, мы рассчитываем, что Минобороны Филиппин заинтересует наша вертолетная техника, стрелковое вооружение, автомобильная техника. Мы ведем консультации и надеемся, что в ближайшее время будет некий результат", - сказал Михеев.

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Филиппины
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Похожие новости
22.08.2018
Россия получила первую заявку на поставку бомбардировщиков Су-34 - глава "Рособоронэкспорта"
22.08.2018
Переговоры о Ка-52К с Египтом начнутся после консультаций по "Мистралям"
22.08.2018
Исполнение контракта на поставку С-400 в Турцию начнется в 2019 году
22.08.2018
Россия планирует занять первое место в мировом экспорте оружия
22.08.2018
Россия планирует перейти в расчетах с партнерами по ВТС на нацвалюты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 08:56
  • 1
Россия начала разрабатывать новый самолет с вертикальным взлетом
  • 22.08 08:47
  • 5
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 22.08 08:45
  • 672
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.08 08:36
  • 62
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 22.08 08:29
  • 26
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 22.08 07:24
  • 7
Заявления Алексея Рогозина о состоянии программы Ил-112В
  • 22.08 07:04
  • 1
Источник: на "Армии" заключат контракт на поставку ВКС истребителей МиГ-35
  • 22.08 06:58
  • 1
Источник: ОАК и Минобороны подпишут на "Армии-2018" контракт на поставку двух Су-57
  • 22.08 06:29
  • 14
Растущий в мире спрос на российские системы ПВО обеспечил высокое место "Алмаз-Антея" в рейтинге Defense New
  • 22.08 05:15
  • 3
Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы
  • 22.08 05:07
  • 25
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 22.08 04:57
  • 2
Поставки новой планирующей авиабомбы "Дрель" в войска можно ожидать с 19-го года
  • 22.08 02:15
  • 20
Начата разработка проекта AMCA - Индийского истребителя 5-го поколения
  • 22.08 01:45
  • 3
Истребитель пятого поколения Су-57 могут вооружить ракетой РВВ МД
  • 21.08 23:28
  • 2
Первое фото истребителя Су-57 с новым оборудованием появилось в Сети