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22.08.2018
РИА Новости

Россия планирует занять первое место в мировом экспорте оружия

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Танк Армата
Танк Армата.
Источник: http://www.oaoapz.com/

КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Россия имеет амбиции занять первое место в мировом экспорте оружия, в том числе за счет танка "Армата", заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Конечно, у нас есть амбиции однозначно, потому что наша промышленность дает нам такую возможность… Мы заинтересованы в том, чтобы подвинуть кое-кого и выйти уже на лидирующие роли", - сказал Михеев журналистам.

На первом месте по экспорту оружия в мире в настоящее время находятся США.

По словам Михеева, на рынки будут выводиться новые товары: малые ракетные корабли "Каракурт", легкий плавающий танк "Спрут", новая система ПВО "Викинг", новая модификация системы залпового огня "Тор", а в дальнейшем и экспорт танка "Армата".

21.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Армата
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
22800 МРК
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