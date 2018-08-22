Россия планирует занять первое место в мировом экспорте оружия
Танк Армата.
Источник: http://www.oaoapz.com/
КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Россия имеет амбиции занять первое место в мировом экспорте оружия, в том числе за счет танка "Армата", заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
"Конечно, у нас есть амбиции однозначно, потому что наша промышленность дает нам такую возможность… Мы заинтересованы в том, чтобы подвинуть кое-кого и выйти уже на лидирующие роли", - сказал Михеев журналистам.
На первом месте по экспорту оружия в мире в настоящее время находятся США.
По словам Михеева, на рынки будут выводиться новые товары: малые ракетные корабли "Каракурт", легкий плавающий танк "Спрут", новая система ПВО "Викинг", новая модификация системы залпового огня "Тор", а в дальнейшем и экспорт танка "Армата".
21.08.2018
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Права на данный материал
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Материал размещен правообладателем
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