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22.08.2018
РИА Новости

в Екатеринбурге на "Армии-2018" покажут "воздушный" медицинский модуль

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ММВ МИ-8МТВ
Модуль медицинский вертолетный двухместный (ММВ), предназначенный для применения в составе вертолетов типа МИ-8МТВ.
Источник: vysota.aero

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Новейший медицинский модуль на базе военно-транспортного самолета Ил-76 представят посетителям международного военно-технического форума "Армия-2018" в Екатеринбурге, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Новейший медицинский модуль на базе военно-транспортного самолета Ил-76 будет показан посетителям международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2018" в Екатеринбурге. Модуль состоит на вооружении медицинского отряда специального назначения (МОСН) Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге. Используется для эвакуации пострадавших и оказания им квалифицированной помощи. Позволяет осуществлять непрерывный цикл эвакуационных мероприятий без прерывания медицинских мероприятий, связанных с поддержанием жизненно важных функций организма", - говорится в сообщении.

В состав модуля входит аппаратура для искусственной вентиляции легких, стимуляции сердечной деятельности и осуществления других первичных реанимационных действий. Монтируется на военно-транспортный самолет Ил-76 или вертолет Ми-8МТ.

Сотрудники медицинского отряда специального назначения, имеющие опыт работы в экстремальных условиях по оказанию врачебной помощи мирным жителям в Сирии, расскажут гостям форума о преимуществах и особенностях эксплуатации модуля, уточняет ЦВО.

Открытие форума на полигоне Свердловский в Екатеринбурге состоится 25 августа, 24 августа будет работать экспозиция вооружения и военной техники в формате свободного посещения. Бесплатные автобусы доставят посетителей до полигона и обратно. Отправляться транспорт будет каждый час от штаба ЦВО, ТЦ "Академический" и ТЦ "Дирижабль". Работа форума завершится 26 августа.

21.08.2018
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Страны
Сирия
Продукция
Ил-76
Ми-8
Ми-8МТ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Дирижаблестроение
Медицина
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