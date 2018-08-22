Россия планирует перейти в расчетах с партнерами по ВТС на нацвалюты

КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает перейти в расчетах с партнерами по ВТС на национальные валюты, в том числе юани, дирхамы и рубли, заявил журналистам во вторник гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Мы подошли к различным схемам работы в условиях санкций и невозможности рассчитываться в долларах США… мы рассматриваем возможности бартерных сделок, расчетов с партнерами в национальных валютах: индийских рупиях, юанях, дирхамах, также и рублях", - сказал он.