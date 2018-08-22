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22.08.2018
РИА Новости

Борисов рассчитывает на продолжение военно-морского сотрудничества РФ и КНР

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов выступает на IV Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" в Кубинке. 21 августа 2018
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов выступает на IV Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" в Кубинке. 21 августа 2018.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов рассчитывает на продолжение военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем.

"Мы очень плотно работаем с китайскими партнерами. У нас есть планы по различным образцам авиационной техники, широкофюзеляжному самолету, вертолету-аналогу Ми-26. Мы очень плотно контактирует по составным частям и агрегатам", - сказал он журналистам на открытии выставки "Армия-2018".

Международный военно-технический форум "Армия-2018", участие в котором примут более 40 компаний и предприятий промышленности из 15 стран мира, открылся во вторник в подмосковной Кубинке. В этом году на площадках оружейного салона планируется представить свыше 26 тысяч образцов военной техники. Это абсолютный рекорд за четырехлетнюю историю выставки. Помимо ведущих российских оборонных предприятий, свою экспозицию на "Армии-2018" представят Армения, Индия, Иран, Казахстан, Пакистан, Словакия и Турция.

21.08.2018
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Армения
Индия
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Турция
Продукция
Ми-26
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
АРМИ-20XX
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