Defence 24 (Польша): Россия точит зубы на Арктику

Отдаленные и труднодоступные районы Арктики стали сейчас полем соперничества нескольких крупных держав и других государств. На бескрайних пространствах, которые до сих пор оставались фактически нейтральными, началось наращивание военного потенциала. Это происходит потому, что в арктических недрах таятся огромные запасы полезных ископаемых, а некоторые государства видят в этом регионе перспективы для реализации своих политико-экономических интересов.

Одно из этих государств - Российская Федерация, которая уже давно интересуется Крайним Севером и Арктикой. Это находит проявление, в частности, в наращивании российского военного присутствия и активизации поисково-разведочных работ. Интенсивно развивать свои военные структуры россияне начали в 2013 году (после того в 2012 году Владимир Путин принял соответствующее решение). Именно тогда они решили восстановить постоянную военную инфраструктуру на острове Котельный (архипелаг Новосибирских островов), которая была заброшена в предыдущие два десятилетия. Планируется, что на базе будет находиться 250 военных, а их задача будет состоять в обслуживании радиолокационного оборудования и зенитных комплексов "Панцирь-С".

Другие места расположения баз - это Тикси, Нарьян-Мар, Алыкель, Амдерма, Анадырь и Рогачево. На Земле Франца Иосифа появилась база "Арктический трилистник", рассчитанная на проживание 150 человек и способная функционировать в автономном режиме в течение 18 месяцев. Там построены две взлетно-посадочные полосы и развернуты береговые ракетные комплексы "Бастион".

Некоторые российские объекты имеют (или будут иметь) как военное, так и гражданское назначение. До конца текущего десятилетия на Крайнем Севере планируется создать или восстановить 15 таких объектов, как главные и запасные аэродромы или радиолокационные посты.

Значение Арктики для России и мира

Говоря о значении этого региона, следует отметить, что оно включает в себя много аспектов, что обусловлено несколькими важными факторами. Основной - это огромные запасы полезных ископаемых. Арктика превращается в очередную мировую арену соперничества нескольких ключевых игроков, которые стремятся защитить свои экономические интересы. Согласно получившим широкую огласку данным, в районе Северного полюса может скрываться 16-18% всех неразведанных запасов нефти, а также 35% неразведанных запасов газа. Считается, что там находится около 25% мировых запасов углеводородов, при этом Россия к 2030 году надеется взять под свой контроль 55% из них.

Что также важно, действующие международные нормы не дают четкого определения правового статуса региона. Все страны, которые имеют выход к Северному Ледовитому океану, согласно Конвенции ООН о континентальном шельфе,

имеют право подать заявку на расширение их прибрежной зоны с 200 до 400 морских миль, если они докажут, что возвышенности на шельфе представляют собой естественное продолжение подводной окраины материка. Сейчас такие претензии выдвигает не только Россия, но также США, Канада, Норвегия и Дания. Москва старается доказать, что хребет Ломоносова и поднятие Менделеева - это непосредственное продолжение континента. Среди других стран, которые проявляют интерес к Арктике, можно назвать Исландию, Швецию и Финляндию и даже такие на первый взгляд отдаленные государства, как Китай, Великобритания и Япония.

Другой важный фактор - это то, что самая короткая трасса пролета межконтинентальных баллистических ракет (американских и не только) проходит через этот регион. Для России - это серьезный аргумент в пользу того, что любую потенциальную угрозу следует отодвинуть как можно дальше от ее границ. И, наконец, есть Северный морской путь, то есть транспортный маршрут, ведущий из Северной Европы в Азию, который сейчас фактически контролирует Россия. В среднем за год суда под разными флагами перевозят по нему 7 миллионов тонн.

Военные инициативы

Военные инициативы России на Крайнем Севере можно назвать многоаспектными и ориентированными не только на модернизацию и увеличение потенциала находящихся там войск, но также на реформирование структур командования, разработку специальной тактики и принципов использования техники и вооружений в специфических природных условиях. Этой цели служат регулярные учения отдельных подразделений и маневры, на которых отрабатывается их взаимодействие. Военные учатся пользоваться специальной техникой, вырабатывают методики ее эксплуатации, технического обслуживания, подготовки к ведению боевых действий. Другой важный элемент подготовки - это обучение выживанию в суровых арктических условиях, в том числе в ходе долгосрочных миссий вдали от своих баз или подразделений.

Западные страны придерживаются в отношении Арктики двойственного подхода: с одной стороны, мы видим неофициальное соперничество, с другой - стремление к сотрудничеству. Во втором случае речь идет об использовании космического пространства и взаимодействии в военной сфере (в том числе при охране границ). Занимаясь совместной деятельностью, отдельные государства по задумке могли не только претворить в жизнь свои замыслы в политико-экономической сфере, но и способствовать улучшению ситуации в таких сферах, как навигация, защита людей и окружающей среды, научные исследования и так далее, однако, это не всегда удается совместить с устремлениями отдельных государств, проявляющих интерес к региону.

Самым большим политико-экономическим и военным потенциалом обладают, разумеется, США. На Аляске, на базе американских сухопутных войск "Форт Уэйнрайт", дислоцируется бригада типа "страйкер". Несущие на ней службу военные, которые учатся действовать в сложных условиях Крайнего Севера, располагают соответствующим оснащением и техникой, которая отчасти адаптирована для ведения боя в сложных условиях. Однако боевые машины "Страйкер" или полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров М777 не предназначены для действий в районах, где земля покрыта льдом и снегом. Ощущается нехватка самоходных артиллерийских установок, ракетных и зенитных комплексов, соответствующих тем требованиям, которые предъявляет Арктика. На Аляске, на объединенной базе "Эльмендорф-Ричардсон", находится еще одна бригада того же типа. Обе они входят в состав 25-й пехотной дивизии.

Проводы в первый арктический поход ледокола "Александр Санников" в Санкт-Петербурге. 9 июня 2018. Источник: © РИА Новости, Александр Гальперин

Активизировал свою деятельность в Северном Ледовитом океане также американский флот. Он проводит там, в частности, "Ледовые учения" (Ice Exercise), на которых отрабатываются действия подлодок в районе Северного полюса. Слабое место США - ледоколы. У американцев их всего шесть, только три из них крупные.

Канада, в свою очередь, планирует открыть базу на Баффиновой Земле и построить шесть патрульных арктических кораблей класса "Гарри Девольф". Норвегия тоже собирается обзавестись патрульными кораблями, которые можно использовать в Арктике. С участием армии Норвегии и других стран проводятся такие учения, как "Совместный викинг" (Joint Viking 2017) или "Холодный ответ" (Cold Response), в ходе которых отрабатывается проведение операций в арктической зоне. В Норвегии работает также Центр передового опыта НАТО по арктической подготовке: он занимается, в частности, обучением военных действиям в зимних условиях.

К операциям в Арктике возвращаются также вооруженные силы Великобритании. Практически ежегодно представители ее сухопутных сил и морской пехоты получают подготовку в Норвегии. Подводные лодки британского флота вместе с американскими проводят совместные маневры в районе Северного полюса, а появление в армии новых патрульных самолетов П-8Ф "Посейдон" позволит британцам активизировать сотрудничество с американцами и норвежцами в сфере патрулирования этих вод, проведения спасательных операций и в случае необходимости уничтожения военных кораблей противника.

Другие страны стараются оснастить часть подразделений техникой и оборудованием, предназначенными для использования при низких температурах и наличии снежного покрова, а также проводят самостоятельные или совместные учения, стремясь отработать навыки ведения военных действия в таких условиях.

Специфические условия и требования

Проведение операций в таком специфическом регионе, как Крайний Север, требует не только применения особой тактики, но и наличия специальной техники. Суровый арктический климат, разнообразный рельеф местности, отдаленность населенных районов, скудная транспортная инфраструктура - так в двух словах можно описать эти края. К этому следует добавить явления, которых нет в других местах: снежные бури, сильные ветра и, разумеется, крайне низкая температура. Конечно, современная армия способна вести боевые действия в любое время суток и года, однако, дополнительные сложности возникают из-за того, что тактические свойства местности, на которой проводятся операции, постоянно меняются. Одни и те же районы в разное время года отличаются разной проходимостью, требуют использования разной маскировки, методов патрулирования и ориентировки.

Морозы, наличие снега, а также продолжительность дня и ночи - такие факторы в первую очередь определяют свойства местности в арктической зоне. Низкие температуры оказывают сильное влияние на возможности человека. Использование разнообразных средств защиты (в частности, специальной одежды) ограничивают движения и способствуют быстрой утомляемости. Тяжелые условия ослабляют организм, а это ведет к повышению заболеваемости и к получению травм. Необходимость использования дополнительных нагревательных и защитных систем для людей и техники создает нагрузку на всю систему эксплуатации оборудования. Из-за промерзания грунта возрастает трудоемкость инженерного оборудования местности. В некоторых районах проходимость ухудшается, в других (в болотистой местности, на реках и озерах) - улучшается.

Снегоход Беркут-2. Источник: РИА Новости, Vitaly V. Kuzmin

Глубокий снежный покров не позволяет использовать колесную технику. Сильные снегопады могут позволить замаскировать одни объекты, но одновременно делают заметными другие. С одной стороны, снег может покрыть дороги, озера или различные неровности рельефа, с другой - на нем становится виден след движения войск или место их размещения. Кроме того, слежавшийся снег можно использовать для маскировки, возведения укрытий и элементов оборонной инфраструктуры. Однако во время метели значительно снижается видимость, и решить эту проблему не позволяет даже современное оптоэлектронное оборудование.

В таких суровых условиях для проведения операций и их поддержки требуются специальные транспортные средства. Основные требования - это работа при низких температурах (-15 градусов и ниже), высокая мобильность в глубоком снегу, на льду или в заболоченной местности. Кроме этого, такая машина должна обладать способностью пересекать водные преграды вплавь.

Низкие температуры оказывают отрицательное воздействие на техническое состояние и работу отдельных узлов механического транспортного средства. В сильные морозы метал становится более хрупким, смазочные материалы - густыми, а эластичность резины и пластмасс значительно снижается. Кроме того, менее эффективными становятся разные источники питания и гидравлические механизмы.

Еще в советские времена россияне разработали и внедрили в эксплуатацию двухзвенные вездеходы-амфибии на гусеничном ходу ДТ-10П и ДТ-30П ("Витязь") и их неплавующую модификацию ДТ-30. Грузоподъемность первой модели составляла 10 тонн, двух других - 30 тонн.

Модификацию "Вездесущий" (ДТ-10ПМ, ДТ-20ПМ, ДТ-30ПМ) приняли на вооружение в 2003 году. В этих моделях использовался более экономный двигатель ЯМЗ 8401.10 мощностью 588 кВт с электрическим и пневматическим стартером. Новые вездеходы оснастили гидромеханической трансмиссией, новыми гусеницами, более эргономичной кабиной, автоматической противопожарной системой в моторно-трансмиссионном отсеке, а также адаптировали их для установки дополнительной брони. Более легкий транспортер ДТ-3ПМ с грузоподъемностью в 3 тонны (собственный вес - 11 тонн) должен стать российским аналогом использующихся на Западе транспортеров БвС-10. Среднее удельное давление на грунт этой машины составляет 0,16 килограммов на квадратный сантиметр, взять на борт он способен 17 человек.

В классе трехосных полноприводных машин тестируется вездеход ТРЭКОЛ-39294/39295 с шинами сверхнизкого давления 1300×600-533 или 1300×700-533, способный преодолевать водные преграды вплавь. На него планируется возложить задачу по разведке маршрутов движения. Допустимая полная масса этого транспортного средства составляет 3,5 тонны, а из специального оборудования на нем установлен, в частности, радар для измерения толщины льда. Какой будет окончательная судьба вездехода, зависит от того, удастся ли заменить дизельный двигатель "Хендай" Д4БФ/Д4БХ двигателем российского производства. Сейчас на вооружение рекомендовано принять гусеничные снегоболотоходы ГАЗ-3344-20.

Арктический комплекс ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30 на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов

Также ведутся разработки перспективной БМП "Рыцарь". Это будет машина массой в 20 тонн с газотурбинным двигателем мощностью примерно 294 кВт. Выпускать ее планируется в однозвенном и двухзвенном вариантах.

Следует подчеркнуть, что новые прототипы таких машин испытываются в рамках продолжительных полярных экспедиций. Такая процедура испытаний, которую начали использовать еще в советские времена, позволяет изучить все тактико-технические параметры, внести изменения в конструкцию и выработать новые решения для следующих моделей. Кроме того, испытываются также смазочные материалы и даже обмундирование военных, очки ночного видения, палатки, средства для очистки воды и другие элементы экипировки. Опыт, полученный в таких экспедициях, позволяет разработать тактику перемещения машин по отдельности и в колоннах по местности разного типа.

Оснащение арктических бригад

Арктические бригады входят в состав Объединенного стратегического командования "Север", которое было создано 1 декабря 2014 года в опоре на боевой потенциал Северного флота. Это структура, обладающая таким же объемом компетенций, как военный округ. В состав самого Северного флота, занимающегося проведением операций в водах Арктики и на Крайнем Севере, входят 38 крупных надводных и 42 подводных корабля. На вооружение постоянно принимаются новые корабли (в том числе предназначенные для действий в северных районах с их спецификой), а старые проходят модернизацию.

В Мурманской области дислоцируется 80-я отдельная мотострелковая бригада (поселок Алакуртти) и 200-я отдельная мотострелковая бригада (поселок Печенга). Обе они входят в состав 14-го армейского корпуса. Первая располагает специальным оборудованием и вооружениями, предназначенными для ведения действий в арктической местности, а вторая представляет собой, по сути, усиленное общевойсковое подразделение. Здесь следует подчеркнуть, что часть специальных вооружений поступает также в 61-ю отдельную бригаду морской пехоты, то есть подразделение спецназа, который тоже подчиняется Объединенному стратегическому командованию "Север".

Военные, служащие в обеих бригадах, носят особую многослойную униформу, которую можно адаптировать к конкретным погодным условиям. Эксперты говорят, что такая одежда защитит человека, даже если он упадет в ледяную воду. Комплекс индивидуальной экипировки военнослужащего "Ратник" включает в себя, в частности, защитный шлем 6Б47 и автомат АКС-74 (бригады еще не получили АК-12). В комплекс разведки и управления "Стрелец-2", входят средства связи (информация обновляется каждую секунду), передачи данных (в текстовом и графическом режиме) и обнаружения целей. Для позиционирования используется ГЛОНАСС, а в боевой экипировке третьего поколения появится система опознавания "свой - чужой". В комплекс "Ратник" входит также комбинезон из дышащего огнестойкого арамидного материала, который защищает от осколков, летящих со скоростью 140 метров в секунду, и баллистические очки, которые могут выдержать осколки размером 6 миллиметров, летящие со скоростью 350 метров в секунду.

Говоря о технике, начать следует с 80-й отдельной мотострелковой бригады (некоторые из машин, перечисленных ниже, находятся также на вооружении 200-й отдельной мотострелковой бригады), которую создали в 2015 году специально для выполнения задач в этом сложном регионе. Ее можно назвать специальным формированием, предназначенным для действий в суровых зимних условиях. Некоторые подразделения бригады располагают не только обычными боевыми машинами, но и самыми простыми средствами передвижения, которые оказываются незаменимыми в этой местности: санями, в которые впрягают оленей и собак, или просто лыжами. Подразумевается, что бойцы бригады в случае, если у них не будет другого транспорта, должны проходить в день на лыжах по 40 километров

Специальной техники у них, однако, много. Это двухзвенный гусеничный вездеход ТТМ-4902 ПС-10 "Руслан" (снаряженная масса - 13 тонн, грузоподъемность - 3,5 тонны, среднее давление на грунт - 0,17 килограмма на квадратный сантиметр), который может взять на борт 16 человек. Существует также его командно-штабная модификация. Далее идет ГАЗ-3344-20 - двухзвенный гусеничный снегоболотоход (снаряженная масса - 7,5 тонн, грузоподъемность - 3 тонны, среднее давление на грунт - 0,2 килограмма на квадратный сантиметр) с дизельным двигателем ЯМЗ-5347-26 мощностью 240 кВт. В этой машине 20 посадочных мест. Максимальная скорость на суше - 50 километров в час (в воде - 3,8), а запас топлива позволяет преодолеть 800 километров по дороге или 450 по пересеченной местности.

Упоминавшийся выше вездеход ДТ-10ПМ может вместить пять человек. Его масса в снаряженном состоянии составляет 28,6 тонн, а среднее удельное давление на грунт - 0,24 килограмма на квадратный сантиметр. Максимальная скорость - 45 километров в час, запас хода по топливу - 700 километров. Помимо типовой версии существуют модификации с краном и электрическим подъемником, а также с расположенной на месте второго звена платформой, предназначенной для перевозки грузов.

Новые боевые машины ДТ-30ПМ-Т1 (9А331МДТ) зенитного ракетного комплекса 9К331МДТ "Тор-М2ДТ" выполнены на базе платформы ДТ-30ПМ ("Вездесущий"). Операторы находятся в первом звене, на месте второго звена установлен боевой модуль, укомплектованный восемью ракетами 9М331 (дальность поражения - 16 км, максимальная высота поражения -10). В дальнейшем планируется внедрить модуль с 16 ракетами 9M338. В состав дивизионов входят также машины технического обеспечения ДТ-30ПМ-Т2.

В комплексе "Панцирь СА" решили отказаться от автоматических пушек 2А38, сейчас он вооружен 18-ю ракетами 9M335 (дальность поражения - 12 км, максимальная высота поражения - 6) и современными 95Я6 (дальность поражения - 20 км, максимальная высота поражения - 15).

ДТ-30ПМ планируется также использовать в качестве платформы для реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч". Помимо этого на его базе созданы проходящие сейчас испытания кухня КА-250/30ПМ, хлебопекарня ХПА-500/30ПМ, цистерна для воды ЦВА-10/30ПМ и топливомаслозаправщик ГТМЗ-14-30ПМ.

Из более легких машин можно упомянуть двухместный снегоход А-1 грузоподъемностью 300 килограммов, созданный на базе модели "Тайга Патруль" 551 СВТ. Двухтактный двухцилиндровый двигатель позволяет достичь скорости в 80 километров в час (запас хода - 250 километров). Также у россиян есть снегоход ТТМ-1901-40 "Беркут-2" с закрытой кабиной и грузовой платформой в задней части (она подходит для перевозки людей). Снегоход можно оснастить 7,62-мм пулеметом "Печенег". Длина "Беркута" составляет 3,63 метра, ширина - 1,73 метра, высота - 1,775 метра. Снаряженная масса снегохода - 1,2 тонны, он способен взять на буксир сани весом до 300 килограммов. Двигатель мощностью 63 кВт позволяет достигать скорости 59 километров в час (запас хода - 500 километров или 200 по пересеченной местности).

Обе арктические бригады располагают также полноприводными мотовездеходами АМ-1, которые можно оснастить пулеметом 6П41 "Печенег". Это военная версия модели РМ 500-2, в которой появились стойки для крепления оружия, фара-прожектор, багажник, электролебедка и место на две канистры с топливом, объемом 20 литров каждая. Бензобаки получили самозатягивающееся покрытие. Эта двухместная конструкция весит 420 килограммов, обладает грузоподъемностью 300 килограммов и может буксировать прицеп весом 500 килограммов. АМ-1 оснащен четырехтактным одноцилиндровым бензиновым двигателем и может развивать скорость до 90 километров в час (запас хода - 300 километров).

Широко использовавшиеся раньше многоцелевые транспортеры МТ-ЛБВ (с гусеницами шириной 56,5 сантиметра, позволяющими снизить давление на грунт до 0,28 килограммов на квадратный сантиметр) постепенно заменяют новыми машинами. Возможно, им на смену придет ДТ-БТР (боевая масса - 25 тонн), способный перевозить 12 человек. Артиллерийская поддержка в 80-й отдельной мотострелковой бригаде осуществляется самоходными гаубицами 2С1 "Гвоздика".

На вооружении 200-й отдельной мотострелковой бригады есть также, в частности, бронетранспортеры БТР-82А, которые специально адаптировали к работе в арктических условиях. Сейчас они могут выдержать температуру до -60 градусов: двигательный отсек снабжен системой обогрева, кроме того, внедрена новая система отопления и кондиционирования кабины, в которой находится экипаж и перевозимый десант. Кроме того, боевой отсек получил новое внутреннее покрытие, защищающее от обломков и позволяющее повысить уровень теплоизоляции.

Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Источник: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

Бригада получает модернизированные танки Т-80БВМ ("Объект 219РВМ"). Они оснащены новой многоканальной системой управления огнем "Сосна-У" и модифицированным прицелом 1П67 (для нештатных ситуаций), а также установкой для использования управляемых противотанковых ракет с комплексом 9К119 "Рефлекс". Кроме того, танки получили комплекс динамической защиты "Реликт", комплекс управления и защиты ПКУЗ-1А и прибор ночного видения ТВН-5/ТВН-5М. Там появилась новая радиостанция Р-168-25У-2 и система внутренней связи, а сами машины (как и БТР-82А) адаптировали для использования в условиях Арктики.

Поддержку с воздуха обеим бригадам обеспечивают многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-Ва с новыми двигателями "Климов" ВК-2500-03 и вспомогательной силовой установкой ТА-14. Кроме того, был модифицирован комплекс электронного оборудования машины: он создан по принципу "стеклянная кабина", благодаря чему вертолет сможет выполнять полеты в сложных погодных условиях или во время полярный ночи. Использованная система позиционирования может эффективно работать даже в случае потери сигналов со спутников. Что также важно, удалось повысить эффектность системы отопления и защиты от обледенения.

Выводы

Россия движется вперед и приходит в те места, где она может не считаться с мнением других стран, или туда, где она получает молчаливое согласие на свои инициативы. Сейчас их, судя по всему, ограничивают лишь санкции, которые ослабляют ее экономику, в итоге заставляя Москву снижать расходы на модернизацию армии.

Однако силы, находящиеся на Крайнем Севере, входят в список ее приоритетов, поскольку этот регион имеет для нее огромное значение как с политико-экономической, так и с военной точки зрения. Уже сейчас военный потенциал России в Артике и на Крайнем Севере довольно велик, и она продолжает его наращивать. Первым следствием этого процесса стало то, что она фактически взяла под свой контроль Северный морской путь. Что не менее важно, россияне не только наращивают силы, но и разрабатывают эффективные тактики их использования, а также внедряют технику, предназначенную для использования в этом сложном регионе.

Североатлантический альянс, в свой очередь, делал упор на расширении своих возможностей в Центральной Европе: это пространство, которое отличается высоким и средним уровнем модернизации, развитой сетью транспортной инфраструктуры и умеренным климатом. Очередные шаги Москвы не послужили пока толчком к активизации участия союзников в учениях на территории Норвегии или мероприятиях такого рода в Швеции и Финляндии. НАТО (и некоторые страны, которые ведут с ним сотрудничество) знают о своих слабых сторонах и начинают постепенно восстанавливать потенциал. Однако на это понадобится время и деньги, которых тоже постоянно недостает.

Марек Домбровский (Marek Dbrowski)