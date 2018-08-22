The National Interest (США): Почему Россия так и не стала мощной авианосной державой

Советский Союз был сухопутной державой и поэтому никогда не имел возможности предоставить достаточное количество ресурсов для создания настоящего флота авианосцев. Всегда существовали другие совершенно разумные - и в высшей степени практичные - способы расходования советских рублей. И даже сегодня российские нестратегические военно-морские силы сталкиваются со значительной конкуренцией со стороны наземных и военно-воздушных сил, а будущее российской морской авиации в лучшем случае вновь является туманным.

Советский Союз был одной из крупнейших и наиболее развитых в промышленном отношении стран мира. Однако, несмотря на все таланты его инженеров и производственные мощности, за всю историю своего 74-летнего существования СССР так и не смог построить настоящий авианосец. У этой страны было несколько планов по их созданию, а в конце эпохи холодной войны там велось строительство настоящего авианосца "Ульяновск".

После победы коммунистов в 1917 году наука и инженерное дело были выдвинуты на передний край попыток модернизации России, а также других советских республик. Развитие военной промышленности не было исключением, и ресурсы направлялись на строительство танков, создание воздушно-десантных сил, ракет земля-земля и земля-воздух с использованием самых современных на тот момент технологий. Имя советского лидера Иосифа Сталина связывают с несколькими проектами строительства авианосцев, в том числе одного под названием "Измаил".

В 1927 году советское руководство одобрило планы по строительству авианосца. Для этого предполагалось перестроить незавершенный линейный крейсер императорского военно-морского флота России "Измаил", работы над которым начались в 1913 году, и превратить его в большой авианосец. Водоизмещение "Измаила", который был достроен как линейный крейсер, составляло 35 тысяч тонн, что делало его сопоставимым (в то десятилетие) с авианосцами военно-морских сил США периода между двумя войнами класса "Лексингтон" (Lexington), которые могли иметь на своем борту до 78 самолетов.

К сожалению для нового советского военно-морского флота, переоснащение "Измаила" так и не было завершено, и этот корабль в конечном итоге был утилизирован. Хотя идея строительства советских авианосцев действительно имела сторонников, другие люди, включая блестящего и молодого маршала Тухачевского, указывали на то, что Советский Союз, при всех своих размерах, не может позволить себе создать одновременно и сухопутные силы и военно-морских флот, сопоставимые по своим возможностям с тем, что имели наиболее сильные соседи. В определенном смысле Тухачевский был прав, и в результате военно-морской флот отошел на второй план, уступив передовые позиции армии (и военно-воздушным силам). Это была стратегическая дилемма, которую Советы унаследовали от царей, она существовала до падения Берлинской стены в 1989 году и продолжает оказывать свое влияние на нынешнее российское руководство.

При Сталине Советский Союз планировал развитие промышленности и сельского хозяйства в рамках пятилетних планов, и в 1938 году, в соответствии с третьим пятилетним планом, предполагалось строительство пары авианосцев. Так называемый "Проект 71" должен был основываться на кораблях класса "Чапаев" - водоизмещение 13 тысяч тонн, длина взлетно-посадочной палубы - 192 метра (630 футов). На каждом из них предполагалось разместить по 15 истребителей и по 30 бомбардировщиков с торпедами на борту. Один из них предусматривался для Балтийского флота, а другой - для Тихоокеанского флота. Строительство авианосцев были одобрено в 1939 году, однако эти планы не были реализованы из-за начавшейся Второй мировой войны. Второй проект строительства тяжелого авианосца водоизмещением 22 тысячи тонн был предложен, однако его строительство так и не началось.

В середине 1940-х в Советском Союзе, сцепившемся в смертельной схватке с нацистской Германий, была предложена еще одна концепция авианосца. "Проект 72" считался похожим на предыдущие концепции строительства авианосцев, однако его водоизмещение уже должно было составить 30 тысяч тонн, то есть в два раза больше. Еще один похожий план получил название "Проект Костромитинова", - водоизмещение этого авианосца должно было составить 40 тысяч тонн, и он должен был получить 66 истребителей, 40 бомбардировщиков-торпедоносцев и - что необычно - 152-миллиметровые орудия. Это свидетельствует о том, что его планировалось использовать для поддержки высадки десанта в Скандинавии или в Прибалтике, но для этого его еще нужно было построить. Советский Союз всегда был сухопутной державой, для которой наземная война должна была быть приоритетом, а военная ситуация в 1943 году совершенно ясно показала, что нельзя забирать ресурсы у Красной Армии для строительства авианосца сомнительной полезности.

В результате войны Красная Армия заняла господствующее положение в Евразии, и советский военно-морской флот вновь стал проталкивать идею строительства авианосцев. Руководители российского флота хотели иметь флот из 15 авианосцев - девяти больших и шести малых, которые предполагалось разделить между Тихоокеанским и Северным флотами: шесть больших авианосцев планировалось отдать в распоряжение Тихоокеанского флота, а все остальные - Северному флоту. Однако Сталин был настроен против авианосцев и предпочитал делать ставку на линкоры и крейсеры. Советская промышленность предоставила Сталину оправдание, поскольку ее представители утверждали, что страна не обладает возможностями, необходимыми для строительства кораблей нового класса.

На смену Сталину в 1953 году пришел Хрущев, у которого были новые идеи по поводу ракетной войны, но, тем не менее, советскому военно-морскому флоту удалось добиться одобрения планов строительства одного авианосца. Этот корабль получил название "Проект 85", его водоизмещение должно было составить всего 28 тысяч тонн, а в его ангарах планировалось разместить 40 соответствующим образом модифицированных истребителей МиГ-19. Однако советское руководство отказалось от этого плана еще до начала его реализации.

В 1962 году в Советском Союзе на верфях, расположенных на Украине в городе Николаеве, началось строительство двух авианосцев. Эти корабли - "Москва" и "Ленинград" - оказались компромиссными вариантами: их передняя часть выглядела как обычный ракетный крейсер, тогда как задняя часть представляла собой полетную палубу с ангарами и лифтами для подъема самолетов. Корабли класса "Москва" планировалось использовать для противодействия американским и британским подводным лодкам с ракетами "Поларис" (Polaris) на борту, действовавшим вблизи берегов СССР.

На каждом корабле класса "Москва" располагалось более дюжины боевых противолодочных вертолетов, однако других наступательных вооружений у них не было.

После кораблей класса "Москва" в 1970-е и 1980-е годы были построены корабли класса "Киев", которые имели те же задачи, однако в тот момент Соединенные Штаты готовились к развертыванию ракет "Трайдент" (Trident) с еще большим радиусом действия. Это означало, что советский военно-морской флот был вынужден действовать еще дальше от своих берегов, и потенциально он мог столкнуться с американскими авианосцами. В результате корабли "Киев" получили наступательные вооружения в виде противокорабельной ракеты П-1000 "Вулкан" (SS-N-12 Sandbox по классификации НАТО), каждая из которых могла быть оснащена 350-килотонной ядерной боевой частью. Построены были четыре корабля класса "Киев". Было получено одобрение на строительство пятого корабля, но оно так и не было завершено.

На середину 1980-х приходится период основного расширения советского военно-морского флота, в том числе авианосного. СССР начал строительство двух авианосцев водоизмещением 50 тысяч тонн, а также одного атомного суперавианосца "Ульяновск", который почти мог соперничать с американскими авианосцами класса "Нимиц" (Nimitz). Из этих трех суперкораблей до окончания холодной войны был построен лишь один. Этот построенный авианосец по наследству достался российским военно-морским силам, - он получил название "Адмирал Кузнецов" и до сих пор считается действующим кораблем. Незавершенный авианосец был куплен Китаем, который передал его в распоряжение Народно-освободительной армии, - он был модернизирован и в 2012 году вошел в состав китайского военно-морского флота под названием "Ляонин". "Ульяновск" был утилизирован Украиной, которой после развала Советского Союза в 1991 году по наследству достался его корпус.

Советский Союз был сухопутной державой, и поэтому он никогда не имел возможности предоставить достаточное количество ресурсов для создания настоящего флота авианосцев. Всегда существовали другие совершенно разумные - и в высшей степени практичные - способы расходования советских рублей. И даже сегодня российские нестратегические военно-морские силы сталкиваются со значительной конкуренцией со стороны наземных и военно-воздушных сил, а будущее российской морской авиации, в лучшем случае, вновь является туманным.

Кайл Мизоками (Kyle Mizokami)