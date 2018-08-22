Борисов спрогнозировал колоссальный экспортный спрос на "Армату"
Танк Т-14 Армата на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Танк "Армата" и другая военная техника, создающаяся на базе этой платформы, будут иметь колоссальный спрос на экспортном рынке, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов на открытии выставки "Армия-2018".
"Безусловно, экспортный потенциал у этих новинок очень громадный. Но у нас так принято, пока техника не встанет на вооружение в наши Вооруженные силы, мы немножко попридерживаем ее для экспорта. Но я думаю, что экспортный потенциал у них просто колоссальный. Спрос будет очень хороший", - сказал Борисов.
21.08.2018
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Права на данный материал
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