Войти
22.08.2018
РИА Новости

Борисов спрогнозировал колоссальный экспортный спрос на "Армату"

262
0
0
Танк Т-14 Армата на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
Танк Т-14 Армата на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Танк "Армата" и другая военная техника, создающаяся на базе этой платформы, будут иметь колоссальный спрос на экспортном рынке, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов на открытии выставки "Армия-2018".

"Безусловно, экспортный потенциал у этих новинок очень громадный. Но у нас так принято, пока техника не встанет на вооружение в наши Вооруженные силы, мы немножко попридерживаем ее для экспорта. Но я думаю, что экспортный потенциал у них просто колоссальный. Спрос будет очень хороший", - сказал Борисов.

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Армата
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
22.08.2018
"Армату" оборудовали "черным ящиком" - разработчик
06.08.2018
Боевой болид. Почему Т-72 — лучшая "игрушка" армии России
12.02.2018
"Уралвагонзавод" скоро покажет наработки по беспилотной "Армате"
10.01.2018
Что ждет российскую армию в 2018 году
04.01.2018
Партию танков Т-80 модернизируют для Минобороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 09:09
  • 2
Источник: ОАК и Минобороны подпишут на "Армии-2018" контракт на поставку двух Су-57
  • 22.08 08:56
  • 1
Россия начала разрабатывать новый самолет с вертикальным взлетом
  • 22.08 08:47
  • 5
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 22.08 08:45
  • 672
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.08 08:36
  • 62
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 22.08 08:29
  • 26
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 22.08 07:24
  • 7
Заявления Алексея Рогозина о состоянии программы Ил-112В
  • 22.08 07:04
  • 1
Источник: на "Армии" заключат контракт на поставку ВКС истребителей МиГ-35
  • 22.08 06:29
  • 14
Растущий в мире спрос на российские системы ПВО обеспечил высокое место "Алмаз-Антея" в рейтинге Defense New
  • 22.08 05:15
  • 3
Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы
  • 22.08 05:07
  • 25
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 22.08 04:57
  • 2
Поставки новой планирующей авиабомбы "Дрель" в войска можно ожидать с 19-го года
  • 22.08 02:15
  • 20
Начата разработка проекта AMCA - Индийского истребителя 5-го поколения
  • 22.08 01:45
  • 3
Истребитель пятого поколения Су-57 могут вооружить ракетой РВВ МД
  • 21.08 23:28
  • 2
Первое фото истребителя Су-57 с новым оборудованием появилось в Сети