Поставки ракет Брамос" ВВС Индии могут начаться в 2019 году

КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Поставки ракет "Брамос" воздушного базирования для Су-30МКИ ВВС Индии могут начаться в 2019 году, заявил пресс-секретарь компании Brahmos Правин Патхак.

"Сейчас на конец года - ноябрь-декабрь - планируют еще один испытания по наземной цели. После этого начнутся поставки вооружения, заказ от ВВС мы уже получили, так что мы ждем завершения этого испытания", - заявил Патхак в кулуарах форума "Армия-2018".

Он подчеркнул, что это будет последнее испытание. По его словам, после этого, в начале 2019 года, компания может приступить к поставкам ракет ВВС Индии. Объем заказа Патхак раскрывать не стал.