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22.08.2018
РИА Новости

Поставки ракет Брамос" ВВС Индии могут начаться в 2019 году

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Крылатая ракета Брамос. Архивное фото
Крылатая ракета Брамос. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Gurinder Osan

КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Поставки ракет "Брамос" воздушного базирования для Су-30МКИ ВВС Индии могут начаться в 2019 году, заявил пресс-секретарь компании Brahmos Правин Патхак.

"Сейчас на конец года - ноябрь-декабрь - планируют еще один испытания по наземной цели. После этого начнутся поставки вооружения, заказ от ВВС мы уже получили, так что мы ждем завершения этого испытания", - заявил Патхак в кулуарах форума "Армия-2018".

Он подчеркнул, что это будет последнее испытание. По его словам, после этого, в начале 2019 года, компания может приступить к поставкам ракет ВВС Индии. Объем заказа Патхак раскрывать не стал.

21.08.2018
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Страны
Индия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Проекты
АРМИ-20XX
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