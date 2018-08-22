Росатом поможет защитить военно-морские базы от дронов и боевых дельфинов

КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. АО "Научно-производственный комплекс "Дедал" (входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом") представило на выставке в рамках международного военно-технического форума "Армия-2018" ряд своих новых разработок, предназначенных для повышения антитеррористической защищенности объектов особой важности, в том числе от боевых морских животных и подводных дронов.

Новое изделие "Енисей" из модельного ряда так называемых боносетевых заграждений предназначено для обнаружения, сдерживания и противодействия несанкционированному проникновению на охраняемые объекты подводных и надводных нарушителей, сверхмалых подводных лодок, необитаемых подводных аппаратов и боевых гидробионтов (животных, обитающих в водоемах). Конструкция "Енисея" позволяет не только выявить нарушителя, но и нанести по нему гидроакустический несмертельный удар.

"Енисей" предназначен для применения на объектах топливно-энергетического комплекса, военно-морских баз, гидротехнических сооружений, портов, судоремонтных заводов и яхт-клубов.

Разработанный "Дедалом" комплект технических средств охраны акваторий из охранного комплекса "Кедр-СМВ" предназначен для обнаружения подводных объектов (пловцов, средств их доставки, а также других подводных объектов) в режиме гидролокации.

Представленный "Дедалом" комбинированный радиационный монитор "Спектр", имеющий также функции металлоискателя, предназначен для обнаружения попыток проноса через контрольную зону ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также оружия. "Спектр" разработан совместно с другим предприятием ядерного оружейного комплекса Росатома Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматики имени Духова (Москва).

Также в числе новинок "Дедала" - средство нелетального электрошокового воздействия на нарушителя, входящее в систему активной защиты "ДикобрАЗ". Эта система представляет собой мобильное электризуемое заграждение, разработанное и предназначенное для усиления мобильной (перевозимой) системы обнаружения "Сапсан", также разработанной "Дедалом".

НПК "Дедал" разрабатывает, изготавливает и монтирует, как отдельные приборы, так и комплексные системы технических средств физической защиты объектов особой важности и повышенной опасности военного и назначения. Предприятие выполняет работы по внедрению технических средств охраны на объектах Министерства обороны, Пограничной службы ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, военно-промышленного комплекса страны, российской атомной отрасли (в том числе АЭС), нефтегазовой промышленности.