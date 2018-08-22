Второй фрегат "Адмирал Касатонов" передадут флоту в 2019 году

КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" передадут флоту в 2019 году, заявил РИА Новости гендиректор "Северной верфи", где строят этот корабль, Игорь Пономарев.

Головной корабль проекта 22350 "Адмирал Горшков" после многочисленных переносов сроков был передан ВМФ летом 2018 года.

"В 2019 году. На испытания планируем вывести до конца 2018 года", - сказал Пономарев, отвечая на вопрос корреспондента, когда фрегат "Адмирал Касатонов" передадут флоту.

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров, скоростью хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж - 180-210 человек. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут".