Войти
22.08.2018
РИА Новости

Второй фрегат "Адмирал Касатонов" передадут флоту в 2019 году

336
0
0
Российский сторожевой корабль Адмирал флота Касатонов. Архивное фото
Российский сторожевой корабль Адмирал флота Касатонов. Архивное фото.
Источник: © Фото : Судостроительный завод "Северная верфь"

КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" передадут флоту в 2019 году, заявил РИА Новости гендиректор "Северной верфи", где строят этот корабль, Игорь Пономарев.

Головной корабль проекта 22350 "Адмирал Горшков" после многочисленных переносов сроков был передан ВМФ летом 2018 года.

"В 2019 году. На испытания планируем вывести до конца 2018 года", - сказал Пономарев, отвечая на вопрос корреспондента, когда фрегат "Адмирал Касатонов" передадут флоту.

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров, скоростью хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж - 180-210 человек. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут".

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
3М-54
Club-N
А-192
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
Компании
Северная верфь
Проекты
22350
Калибр КР
Похожие новости
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
20.07.2018
Андреевский флаг на "Адмирале Горшкове" поднимут накануне Дня ВМФ
19.07.2018
Источник сообщил о скором вводе фрегата "Адмирал Горшков" в состав ВМФ
19.07.2018
Фрегат "Адмирал Горшков" примут в состав ВМФ 28 июля
10.07.2018
Глава ОСК ждет решения военных о вводе в состав ВМФ фрегата "Адмирал Горшков"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 09:14
  • 2
Россия начала разрабатывать новый самолет с вертикальным взлетом
  • 22.08 09:09
  • 2
Источник: ОАК и Минобороны подпишут на "Армии-2018" контракт на поставку двух Су-57
  • 22.08 08:47
  • 5
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 22.08 08:45
  • 672
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.08 08:36
  • 62
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 22.08 08:29
  • 26
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 22.08 07:24
  • 7
Заявления Алексея Рогозина о состоянии программы Ил-112В
  • 22.08 07:04
  • 1
Источник: на "Армии" заключат контракт на поставку ВКС истребителей МиГ-35
  • 22.08 06:29
  • 14
Растущий в мире спрос на российские системы ПВО обеспечил высокое место "Алмаз-Антея" в рейтинге Defense New
  • 22.08 05:15
  • 3
Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы
  • 22.08 05:07
  • 25
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 22.08 04:57
  • 2
Поставки новой планирующей авиабомбы "Дрель" в войска можно ожидать с 19-го года
  • 22.08 02:15
  • 20
Начата разработка проекта AMCA - Индийского истребителя 5-го поколения
  • 22.08 01:45
  • 3
Истребитель пятого поколения Су-57 могут вооружить ракетой РВВ МД
  • 21.08 23:28
  • 2
Первое фото истребителя Су-57 с новым оборудованием появилось в Сети