Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы

КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новое вооружение, в частности противотанковые ракеты "Хризантема-М" с дальностью поражения до 10 километров и авиабомбы массой до 500 килограммов, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

"Ночной охотник" оснащен новой противотанковой управляемой ракетой "Хризантема-М" с двухканальной системой наведения. Применение этой ракеты позволит увеличить дальность поражения бронированных целей до 10 километров. Вертолет также получил модернизированные управляемые ракеты "Атака" с лазерной системой наведения и возможность применения авиационных бомб весом до 500 килограммов", - сказали в холдинге.

Как сообщил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков, слова которого привели в пресс-службе, модернизация коснулась также мощности двигателя и лопастей, за счет чего улучшились летно-технические характеристики в условиях высокогорья и жаркого климата, повысилась крейсерская скорость машины и расширились ее возможности по выполнению фигур сложного пилотажа.

Кроме того, новый Ми-28НЭ получил возможность взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами и управлять ими дистанционно - для этого вертолет оснащен специальными средствами связи.

"Постоянное совершенствование военных вертолетов продиктовано изменяющимися требованиями заказчиков, которым мы всегда стремимся соответствовать. Опыт боевого применения машин типа Ми-28 подсказал нам пути дальнейшего развития этого проекта. Проведенные работы по модернизации значительно расширили возможности Ми-28НЭ и открыли новые перспективы для экспортных поставок", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, которого цитирует пресс-служба.