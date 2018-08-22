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22.08.2018
РИА Новости

Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы

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Вертолет Ми-28НЭ Ночной охотник. Архивное фото
Вертолет Ми-28НЭ Ночной охотник. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено холдингом "Вертолеты России"

КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новое вооружение, в частности противотанковые ракеты "Хризантема-М" с дальностью поражения до 10 километров и авиабомбы массой до 500 килограммов, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

"Ночной охотник" оснащен новой противотанковой управляемой ракетой "Хризантема-М" с двухканальной системой наведения. Применение этой ракеты позволит увеличить дальность поражения бронированных целей до 10 километров. Вертолет также получил модернизированные управляемые ракеты "Атака" с лазерной системой наведения и возможность применения авиационных бомб весом до 500 килограммов", - сказали в холдинге.

Как сообщил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков, слова которого привели в пресс-службе, модернизация коснулась также мощности двигателя и лопастей, за счет чего улучшились летно-технические характеристики в условиях высокогорья и жаркого климата, повысилась крейсерская скорость машины и расширились ее возможности по выполнению фигур сложного пилотажа.

Кроме того, новый Ми-28НЭ получил возможность взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами и управлять ими дистанционно - для этого вертолет оснащен специальными средствами связи.

"Постоянное совершенствование военных вертолетов продиктовано изменяющимися требованиями заказчиков, которым мы всегда стремимся соответствовать. Опыт боевого применения машин типа Ми-28 подсказал нам пути дальнейшего развития этого проекта. Проведенные работы по модернизации значительно расширили возможности Ми-28НЭ и открыли новые перспективы для экспортных поставок", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, которого цитирует пресс-служба.

21.08.2018
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3 комментария
№1
22.08.2018 04:53
Цитата, q
Ночной охотник" оснащен новой противотанковой управляемой ракетой "Хризантема-М" с двухканальной системой наведения.
пробиваемость 1250 мм!!!
Цитата, q
автоматическая радиолокационная в миллиметровом диапазоне с наведением ракеты в радиолуче;
полуавтоматическая с наведением ракеты в луче лазера
по краинее мере у сухопутной так.
0
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№2
22.08.2018 05:05
Новый вариант вертолета Ми-28НЭ с ракетами "Хризантема-ВМ
0
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№3
22.08.2018 05:15
Теоретически на него можно ставить двигатель смешанного типа(вертолетно-двухконтурно) заявленный двигатель на 5000л.с. в разработке у ОДК, половину газов направить на выхлоп. Испытают на ПСВ и далее можно и на Ми-28НЭ.
Куда ни кинь, все упирается в ОДК и главное, они уже в разработках по всем проектам.
0
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