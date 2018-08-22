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22.08.2018
РИА Новости

Источник: на "Армии" заключат контракт на поставку ВКС истребителей МиГ-35

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Авиационный комплекс МиГ-35
Авиационный комплекс МиГ-35 во время летной демонстрации на презентации в Московской области.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Контакт на поставку ВКС России новейших легких истребителей МиГ-35 заключат на форуме "Армия-2018".

"На форуме", - сказал РИА Новости высокопоставленный источник в авиастроении, отвечая на соответствующий вопрос.

Он не уточнил, какое количество машин будет в установочной партии.

21.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Проекты
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
22.08.2018 07:04
Из односложной фразы  анонимого чиновника [или дворника], который возможно в этот момент вообще говорил с женой по телефону и отвечал ей на вопрос "Ты где?" - "На форуме", получилась целая статья в федеральном СМИ. Во у журналистов работа! - сказка а не работа.
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