Источник: на "Армии" заключат контракт на поставку ВКС истребителей МиГ-35
Авиационный комплекс МиГ-35 во время летной демонстрации на презентации в Московской области.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Контакт на поставку ВКС России новейших легких истребителей МиГ-35 заключат на форуме "Армия-2018".
"На форуме", - сказал РИА Новости высокопоставленный источник в авиастроении, отвечая на соответствующий вопрос.
Он не уточнил, какое количество машин будет в установочной партии.
21.08.2018
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Права на данный материал
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