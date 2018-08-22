УБИМ — "боевой скорпион" для армии. В России создана новая инженерная бронемашина

ТАСС рассказывает о тактико-технических характеристиках и уникальных возможностях новой машины, впервые представленной на международном форуме "Армия-2018"

На открывшемся в Подмосковье форуме "Армия-2018" инженерные войска России представили более 60 перспективных и современных образцов вооружения. Среди них — как проверенные годами боевые машины, так и новые перспективные разработки. Новинка этого года и самое последнее слово в армейской инженерной технике — универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), способная проложить дорогу войскам в минном поле под огнем противника. С виду эта грозная техника напоминает скорпиона, только вместо клешни у нее стальной ковш, которым она может растаскивать бревна и рыть большие ямы подобно обычному гражданскому бульдозеру.

Натурный образец УБИМ разработчик — корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) — широкой публике демонстрирует впервые. На форуме в прошлом году она была представлена в виде модели, но до сих пор об ее уникальных технических возможностях не было известно ничего.

Гидромолот вместо ковша

Работа по созданию машины нового типа выполняется Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в УВЗ), являющимся основным в нашей стране разработчиком военных тяжелых гусеничных машин и обладающим большим опытом в создании различных изделий на танковой базе.

УБИМ — это три инженерные машины в одном: бонированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ), инженерная машина разграждения (ИМР), бронированная машина разминирования (БМР). "В настоящее время на вооружении МО РФ стоят инженерные машины различных типов и назначения, каждая из которых может решать лишь узко ограниченный круг задач. Поэтому назрел вопрос о необходимости создания УБИМ, обладающей функциональными возможностями различных инженерных машин, таких как ИМР и путепрокладчиков", — заявили ТАСС в пресс-службе УВЗ.

В эфире программы "Военная приемка", выходящей на телеканале "Звезда", начальник отдела Центрального научно-исследовательского испытательного института (ЦНИИИ) инженерных войск МО РФ Олег Иванюшенко отметил, что эта машина предназначена для прокладки путей по пересеченной местности, для разборки лесных завалов, для разборки каменных завалов, для удаления поврежденной техники с путей движения и маневра войск.

Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ). Источник: © Пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод"

Грузоподъемность УБИМ — 7500 кг. На носу машины огромный отвал шириной 4,5 м, которым она сносит почти любые преграды на своем пути. "С целью эффективного выполнения земляных и путепрокладочных работ при подготовке путей движения и маневра войск по среднепересеченной и горно-лесистой местности УБИМ оснащена универсальным бульдозерным оборудованием с изменяемым положением крыльев отвала (по типу ИМР-3М)", — сказали в УВЗ. На машине также есть сменное рабочее оборудование — гидравлический молот, устанавливаемый вместо экскаваторного ковша. Кроме того, в состав УБИМ входят тяговая и вспомогательная лебедки.

Для измельчения крупных бетонных или каменных конструкций может взамен экскаваторного ковша устанавливаться гидромолот, что поможет измельчить и удалить с проезда массивные конструкции

Олег Иванюшенко

начальник отдела ЦНИИИ инженерных войск МО РФ

Машина также оснащена комплектом средств разведки путей движения войск, включающим переносной индукционный миноискатель, многоканальный прибор наблюдения, прибор радиационной и химической разведки; защитными средствами, вспомогательным оборудованием и ручным гидравлическим инструментом.

УБИМ в ходе испытаний на полигоне. Источник: © Пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод"

Масса инженерной машины составляет не более 55 т. По мнению разработчиков, это позволяет обеспечить УБИМ высокую мобильность и повышенную эффективность инженерных работ. Экипаж машины состоит из двух человек — командир и механик-водитель. В обитаемом отделении предусмотрены также места для трех саперов. Внутри кабины есть кондиционер, печка и даже запасы питьевой воды.

У УБИМ высокая командная управляемость благодаря наличию программно-технического комплекса (ПТК). Рабочее место командира автоматизировано. Он может управлять и обмениваться информацией внутри сети единой системы управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ). "Цифровая радиостанция, входящая в состав ПТК, обеспечивает скрытую помехозащищенную радиосвязь с режимами технического маскирования и перестройкой частоты. При этом обеспечивается дальность связи не менее 20 км", — отмечают в УВЗ. Современная система ориентирования, включающая аппаратуру спутниковой навигации, позволяет экипажу точно ориентироваться на местности и взаимодействовать с другими подразделениями при работе в ЕСУ ТЗ.

Превосходство УБИМ

В машине повышена защищенность и живучесть. В конструкции предусмотрено два варианта дополнительной модульной защиты надстройки корпуса — защита от обычных средств боевого воздействия и противорадиационная. Маскировка УБИМ обеспечивается системой постановки дымовой завесы и термической дымовой аппаратурой.

Дистанционно управляемый боевой модуль УБИМ с 12,7 мм пулеметом и прицелом. Источник: © Пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод"

Платформа УБИМ собрана из узлов и агрегатов танков Т-90М, которыми вооружается армия России. И это — далеко не единственное, что роднит ее с боевыми образцами. На машине установлено несколько вариантов исполнений брони.

Прежде всего, это базовое исполнение — броня с керамическими материалами композиционными, которые защищают изделие от прямых попаданий снарядов противника. Но поскольку у нас функционал изделия заключается и в работе в радиоактивной зараженной местности, то по желанию заказчика мы устанавливаем второй вариант исполнения комплекса — со свинцовыми пластинами для защиты экипажа от радиоактивного воздействия

Даниил Кабильский

инженер-конструктор УКБТМ

Экипаж обладает большими возможностями по поиску и поражению целей благодаря наличию дистанционно управляемого боевого модуля с 12,7 мм пулеметом (боекомплект — 1200 зарядов) и прицелом (с телевизионным, тепловизионным каналами и лазерным дальномером). Боевой модуль позволяет обнаруживать цели днем, ночью и в условиях плохой видимости на дальности до 5000 м. На машине также имеется видеосистема обзора зон работы инженерного оборудования и телевизионная камера заднего вида.

Экипаж УБИМ состоит из двух человек — командир и механик-водитель. Также есть места для трех саперов. Источник: © Пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод"

Высокие динамические характеристики на УБИМ достигаются благодаря двигателю В-92С2Ф мощностью 1130 л.с. Запас хода по шоссе не менее 500 км. Максимальная скорость (по шоссе) — не менее 60 км/ч.

В помощь механику-водителю введен контроллер управления системами шасси с отображением параметров на специальном дисплее

пресс-служба УВЗ

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин считает, что такая машина в перспективе может базироваться и на шасси "Армата", "так как именно эта платформа предназначена для самой надежной защиты экипажа боевой машины на поле боя". А пока, по его мнению, для нее прекрасно подходит база танков Т-72 и Т-90, "тем более что эти платформы уже всесторонне отработаны, поставлены на конвейер и приспособлены под любой комплекс".

УБИМ оснащена универсальным бульдозерным оборудованием с изменяемым положением крыльев отвала. Источник: © Пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод"

По мнению военного эксперта, создание УБИМ, способной решать массу боевых задач как под огнем противника, так и в тылу, и при подготовке прорыва его обороны, "это еще один шаг не только к роботизации всех работ, связанных с опасностью для жизни и здоровья военнослужащих, для облегчения и ускорения решения ими боевой задачи, но и для максимальной защиты их жизней".

Такие машины крайне необходимы современной армии, взявшей курс на максимально возможное сохранение жизни и здоровья военнослужащих. Она может пригодиться не только во время войны, но и для решения задач ликвидации чрезвычайных ситуаций, техногенных и природных катастроф. Роботизирование такой опасной работы, устранение из нее человека — тенденция развития боевой техники нашей армии

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

"На сегодняшний день универсальная инженерная бронированная машина представляет из себя технологический прорыв, не только превосходя отечественные аналоги, но и зарубежные по техническому опционалу и функционалу", — отмечает инженер-конструктор УКБТМ Даниил Кабильский. Подобные машины имеются и у зарубежных производителей. На вооружении Великобритании стоит инженерная машина Trojan, а у немцев два образца — Wisent 2 и Kodiak AEV 3, созданная совместно со швейцарцами.

На носу машины огромный отвал шириной 4,5 м, которым она сносит почти любые преграды на своем пути. Источник: © Пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод"

Trojan создан на базе британского основного боевого танка Challenger, вооружение — пулемет калибра 7,62 мм. Максимальная скорость (по шоссе) — 56 км/ч. Запас хода — 450 км. Грузоподъемность — 3000 кг. Wisent 2 и Kodiak AEV 3 построены на шасси немецкого основного боевого танка Leopard 2. Они обладают большей массой (60 и 62 т соответственно) и грузоподъемностью (4000 и 3500 кг). Вооружение у первого — пулемет калибра 12,7 мм, у второго — 7,62. У всех зарубежных машин экипаж по два человека.

Однако сравнительный анализ показывает, что по основным характеристикам УБИМ не уступает современным зарубежным аналогам, а по грузоподъемности стрелового оборудования превосходит всех конкурентов. При этом новый российский "боевой скорпион" обладает более широкими функциональными возможностям и мощным управляемым вооружением.

Подготовил Роман Азанов

ТАСС благодарит пресс-службу УВЗ за предоставленные фото- и видеоматериалы