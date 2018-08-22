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22.08.2018
ТАСС

В музее в Севастополе создадут специальное хранилище для подводных находок

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Музей «Подводная лодка Б-440»
Музей «Подводная лодка Б-440». Рабочее место гидроакустика.
Источник: victorborisov.livejournal.com

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН отметил, что проект поддержал министр обороны Сергей Шойгу

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Специальное хранилище для подводных находок создадут на базе военно-исторического музея фортификационных сооружений в Севастополе в ближайшие два года, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

"Мы организуем уникальный депозитарий подводных находок на базе музея фортификационных сооружений, который находится в Севастополе, в Балаклаве. В его Балаклавской части, которая являет собой, так скажем, военную ремонтную и стояночную базу для подводных лодок, есть уникальный канал и доки, заполненные морской водой. Мы разработали проект создания в этих доках регионального депозитария подводных находок. Я думаю, [в ближайшие] год-два [депозитарий будет сформирован]", - сказал он.

По словам ученого, в музее есть возможность хранить крупные предметы в естественной среде, под охраной, "исключая волновое воздействие, которое разрушать может памятники". Лебединский уточнил, что проект поддержал министр обороны Сергей Шойгу, сейчас ведутся работы по его реализации. "Он уже начинает функционировать, потому что мы туда сдаем и сохраняем там находки. Весь вопрос в том, что у него должно быть определенное развитие, это развитие мы ему собираемся дать", - добавил ученый.

Военно-исторический музей фортификационных сооружений расположен в Балаклавском районе Севастополя. Он состоит из двух частей: Балаклавского подземного музейного комплекса по укрытию подводных лодок от нанесения ядерного удара и их ремонта, и музейного комплекса "Михайловская батарея".

В Балаклавском подземном комплексе представлены совершенно секретные военные объекты периода "холодной войны": морской судоходный канал, производственные помещения объекта 825 ГТС и ядерный арсенал объекта 820 РТБ ВМФ СССР. В девятнадцати залах музейного комплекса "Михайловская батарея собрано более пяти тысяч экспонатов. Основная часть экспозиции посвящена Крымской (Восточной) войне 1853-1856 годов.

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
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