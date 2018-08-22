Россия и ЦАР подпишут межправительственное соглашение о военном сотрудничестве

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, документ подпишут в первый день военно-технического форума "Армия-2018"

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) подпишут межправительственное соглашение о военном сотрудничестве в первый день работы военно-технического форума "Армия-2018", который открывается во вторник в подмосковной Кубинке, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня мы подпишем межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, реализация которого будет способствовать укреплению связей в оборонной сфере", - сказал Шойгу в ходе переговоров с министром национальной обороны и реконструкции армии ЦАР Мари-Ноэль Кояра.

По его словам, в РФ рассматривают республику "в качестве перспективного партнера на африканском континенте".

"Важный импульс двусторонним отношениям, - сказал Шойгу, - придала беседа президентов наших стран, состоявшаяся 23 мая этого года на полях Петербургского международного экономического форума. Активизация связей по линии военных ведомств, по нашему мнению, отвечает интересам двух".

Он также сказал, что в России помнят о сотрудничестве с ЦАР в 60-70-е годы прошлого века, когда в республике одновременно работало до 150 советских специалистов в области медицины, сельского хозяйства, геологии, образования и спорта.

Оценка ЦАР

В ответном слове Кояра оценила взаимоотношения республики с Россией как "очень крепкие и тесные". "После тех событий, которые имели место в нашей стране, наша армия полностью деструктурирована. Сейчас нашей основной задачей является нарастить боеспособность армии для того, чтобы она могла защищать национальную территорию, для того, чтобы она могла защищать народ", - сказала она.

"Думаю, что соглашение, которое заключим сегодня, станет основой для подготовки наших подразделений", - добавила министр.

Она подчеркнула, что отношения между странами "на протяжении более чем 50 лет всегда отличались очень позитивными шагами". "На территории нашей страны находилось посольство Российской Федерации, и посольство России никогда не покидало территорию нашей страны во время всех кризисов", - отметила Кояра.

Министр также сообщила, что в свое время должна была учиться медицине в России, но выбрала экономику. "Образование в области экономики я тоже получила в России и была в первой группе специалистов, которые проходили обучение в России", - сказала она.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" откроется в подмосковной Кубинке во вторник и будет работать до 26 августа.