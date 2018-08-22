Военно-технический форум "Армия-2018" открывается в подмосковном парке "Патриот"

Первые три дня будут посвящены работе делегаций, а для всех желающих посещение откроют 24 августа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Международный военно- технический форум "Армия-2018" открывается во вторник на территории конгрессно-выставочного комплекса "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Как рассказали журналистам в Минобороны России, на выставке будут представлены новейшие образцы техники, такие как БМП Т-15 "Армата" или зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

Форум пройдет с 21 по 26 августа. Первые три дня будут посвящены работе делегаций, а для всех желающих посещение откроют 24 августа.

Более 1,2 тыс.и оборонно-промышленных предприятий представят на форуме 26 тыс. экспонатов. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что множество образцов военной продукции привезли на выставку зарубежные страны. Среди них - Белоруссия, Индия, Китай, Пакистан, Турция и другие.

Переговоры

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал, что компания-спецэкспортер планирует провести на полях форума переговоры с представителями более чем 50 стран.

Рост количества государств, сотрудничающих с "Рособоронэкспортом", а также улучшение финансовых показателей компании, по его словам, происходят "на фоне жесткой конкурентной борьбы". "Компания не раз отмечала явное наличие в ней элементов недобросовестной конкуренции", - подчеркнул Михеев.

По его словам, спецэкспортер в этом году уже поставил инозаказчикам военной продукции более чем на $7 млрд. "Подписав около 600 контрактных документов на $9 млрд, мы нарастили свой портфель заказов. Сегодня его размер составляет более $45 млрд", - сказал Михеев.

В ходе форума военные летчики пяти стран совершат демонстрационные полеты, в том числе на новейших российских истребителях Су-30СМ и Су-34, рассказал глава "Рособоронэкспорта".

"Совместно с Министерством обороны Российской Федерации "Рособоронэкспорт" оказал помощь в организации демонстрационных полетов военных летчиков из пяти стран на самолетах Су-30СМ, Су-34, Миг-29М2 и Як-130", - сказал он.

Экспонаты

Михеев отметил, что на форуме "Армия" каждый год впервые демонстрируются новейшие разработки предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе предлагаемые на экспорт.

Этот год, по словам Михеева, "по традиции не обойдется без дебютов".

"По сухопутной тематике это бронетранспортер БТ-3Ф и легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1". Для войск ПВО на форуме впервые представлены зенитные ракетные комплексы нового поколения "Викинг", "Тор-Э2" и боевая машина отделения ПЗРК "Гибка-С". Иностранным заказчикам покажут и новые решения в области радиоэлектронных средств, в частности мобильную трехкоординатную РЛС всевысотного обнаружения воздушных целей "Истра-Е", - перечислил глава компании.

Представителей военно-морских сил зарубежных стран "обязательно заинтересуют" малые ракетные корабли проекта 22800Э "Каракурт-Э" и проекта 21635 "Сарсар", катер специального назначения проекта 21980Э, патрульный катер проекта 1496М1Э "Ламантин", считает Михеев.

На открытой площадке "Армии" выставлены самоходная зенитная установка "Деривация-ПВО" с 57-мм модулем, впервые представлена боевая машина пехоты Т-15 с 57-мм модулем и ПТУР "Атака".

Зрители смогут увидеть технику на унифицированных платформах "Курганец-25" и "Бумеранг", будет показана САУ "Коалиция-СВ". "Военно-промышленная компания" на своей площадке покажет обновленный бронеавтомобиль "Тигр", модернизированный с учетом опыта эксплуатации в Сирии,

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые представит широкой публике новейший зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

Также компания покажет комплекс "Тор-2Э". На форуме будет представлен и "бестселлер противовоздушной обороны" - зенитная ракетная система С-400.

Авиация

Самолеты и вертолеты представлены в авиационном кластере на аэродроме Кубинка. Большинство из представленных на форуме образцов уже стоят на вооружении и хорошо зарекомендовали себя в боевых условиях.

Армейскую авиацию представляют боевые вертолеты Ми-28Н и Ка-52, транспортные Ми-8МТВ5 и Ми-8АМТШ. Холдинг "Вертолеты России" покажет новую версию модернизированного тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т2В.

Самолеты тактической авиации представлены истребителями Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщиками Су-34, штурмовиками Су-25СМ3.

Учебно-боевой Як-130 и самолет первоначальной летной подготовки Як-152 также будут на выставке.

Ожидается летный показ возможностей машин как в одиночных полетах, так и в групповом пилотаже.

В небе над Кубинкой можно будет увидеть перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.

Традиционно групповые маневры демонстрируют летчики пилотажных групп: на Су-30СМ выступят "Русские Витязи", самолеты МиГ-29 поднимут в воздух "Стрижи".

На форуме выступят и иностранцы: свою летную программу покажет китайская группа "Первого августа" на шестерке истребителей J-10.

Армейскую авиацию представят "Беркуты" на Ми-28Н - единственная группа высшего пилотажа на боевых вертолетах. Возможности боевого вертолета Ка-52 продемонстрируют в одиночном пилотаже.

Космос

Роскосмос и предприятия ракетно-космической промышленности также представят образцы производимой и перспективной техники.

На объединенном стенде госкорпорации свои разработки представят корпорация "ВНИИЭМ", АО "ИСС", РКЦ "Прогресс", конструкторское бюро "Арсенал" и ОАО "МЗ "Арсенал", НПО имени С. А. Лавочкина, Центра имени М. В. Хруничева, РКК "Энергия", холдинг "Российские космические системы", ФГУП "ЦЭНКИ" и другие предприятия отрасли.

В экспозиции будут представлены масштабные макеты действующих и перспективных ракет-носителей, космических аппаратов, приборов и устройств широкого назначения. Гости смогут увидеть макеты космических аппаратов "Канопус-В", "Метеор-М" № 3 и "Ломоносов", а также аппараты "Ресурс-П" и "Обзор-Р", макет новой ракеты-носителя "Союз-5".

Конструкторское бюро "Арсенал" и ОАО "МЗ "Арсенал" покажут спутники "Лотос-С" и "Пион-НКС", а НПО имени С. А. Лавочкина - модель аппарата новой спутниковой системы "Арктика" и зарекомендовавший себя метеорологический спутник "Электро-Л". "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" продемонстрируют следующее поколение аппаратов ГЛОНАСС - "Глонасс-К".

Центр имени Хруничева продемонстрирует макеты ракет-носителей "Протон" и "Ангара", разгонных блоков и ракетных двигателей. Основу экспозиции составят макеты носителей "Ангара-1.2" и "Ангара-А5" в масштабе один к двадцати. РКК "Энергия" покажет публике версию будущей ракеты-носителя сверхтяжелого класса, работы над которой уже ведутся.

Холдинг "Российские космические системы" продемонстрирует геоинформационные решения в области космического мониторинга, разработки по созданию цифрового двойника Земли в виртуальной реальности, а также новый отечественный геоинформационный сервис "Территория", построенный на алгоритмах машинного обучения с применением нейронных сетей для автоматического распознавания земных объектов.