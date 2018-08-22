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22.08.2018
ТАСС

Более 30 самолетов Центрального военного округа начали перебазирование в рамках проверки

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Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Истребители, бомбардировщики и штурмовики взлетали с аэродромов в Киргизии, Пермском и Красноярском краях, Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях

ТАСС, 21 августа.  Более 30 самолетов авиации Центрального военного округа в рамках внезапной проверки боеготовности приступили к перебазированию на оперативные аэродромы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Экипажи оперативно-тактической и армейской авиации Центрального военного округа, задействованные во внезапной проверке боеготовности соединений и частей округа, приступили к перебазированию на оперативные аэродромы. Всего в мероприятии задействовано более 30 единиц авиационной техники", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Истребители, бомбардировщики и штурмовики взлетали с аэродромов в Киргизии, Пермском и Красноярском краях, Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях.

Перед перебазированием была проведена комплексная подготовка авиационной техники к длительным перелетам, а на оперативные аэродромы были доставлены команды инженерно-авиационной службы с техническим имуществом.

С 20 по 25 августа по решению президента РФ Владимира Путина в войсках Центрального и Восточного военных округов, а также в соединениях ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации проходит внезапная проверка боеготовности в преддверии масштабных учений "Восток-2018".

21.08.2018
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принадлежат ТАСС
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