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22.08.2018
Известия.ru

"Калашников" разработал гибридный багги для Минобороны

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Автомобиль OV-2
Автомобиль OV-2.
Источник: kalashnikov.com

Концерн "Калашников" разработал гибридный багги с электродвигателем для Минобороны России.

Как рассказал производитель, автомобиль OV-2 с гидравлическим амортизатором способен разгоняться до 100 км/ч и перевозить до четырех человек, включая водителя. Мощность двигателя заднего привода составляет 42 кВт, привода — 55 кВт. Багги оснащен гидравлической двухконтурной тормозной системой, пишет "РИА Новости".

20 августа концерн "Калашников" сообщил, что разработал новый опытный образец автомата АК-308. Он будет продемонстрирован на форуме "Армия-2018", который пройдет в парке "Патриот" с 21 по 26 августа.

 

20.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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