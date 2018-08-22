"Калашников" разработал гибридный багги для Минобороны

Концерн "Калашников" разработал гибридный багги с электродвигателем для Минобороны России.

Как рассказал производитель, автомобиль OV-2 с гидравлическим амортизатором способен разгоняться до 100 км/ч и перевозить до четырех человек, включая водителя. Мощность двигателя заднего привода составляет 42 кВт, привода — 55 кВт. Багги оснащен гидравлической двухконтурной тормозной системой, пишет "РИА Новости".

20 августа концерн "Калашников" сообщил, что разработал новый опытный образец автомата АК-308. Он будет продемонстрирован на форуме "Армия-2018", который пройдет в парке "Патриот" с 21 по 26 августа.