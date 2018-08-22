"Калашников" представит обновленный комплекс Rex-1 для борьбы с БПЛА

Концерн "Калашников" представит модернизированный комплекс Rex-1 для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", который пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 21 по 26 августа.

По словам производителя, обновленная версия способна глушить не только Wi-Fi-канал связи, но и другие частоты. Ее электромагнитное воздействие на стрелка равно воздействию от работы двух смартфонов. Кроме того, комплекс получил сертификат безопасности для экспорта, пишет ТАСС.

20 августа концерн сообщил, что в интересах Минобороны России разработал гибридный багги с электродвигателем, который способен разгоняться до 100 км/ч и перевозить до четырех человек, включая водителя.