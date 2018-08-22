Эксперт назвал верфь для потенциального строительства вертолетоносцев

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что у России есть возможность строить боевые корабли, предназначенные для транспортировки вертолетов и самолетов, которые способны вертикально взлетать и садиться.

По его словам, необходимая для строительства верфь есть во Владивостоке, сообщает "Пятый канал".

"Но нужна не только площадка, но и волевое решение, и программа. А волевое решение появляется после того, как проведена научно-исследовательская работа по формированию образа будущего корабля, на 30–40 лет", — заявил Леонков.

Ранее, 20 августа, глава Мипромторга Денис Мантуров заявил, что российские власти отказались от идеи строительства вертолетоносцев и данная тема в настоящий момент не обсуждается.

Однако Леонков отметил, что вопрос о производстве в России авианесущих кораблей, в том числе и о вертолетоносцев, до конца не решен.

В свою очередь, адмирал Владимир Валуев, командовавший Балтийским флотом с 2001 по 2006 год, уверен, что Россия может обойтись без собственных вертолетоносцев. Более того, отказ от их строительства пойдет на пользу промышленности и Вооруженным силам.

По мнению адмирала, отсутствие вертолетоносцев можно компенсировать за счет высокоточного оружия, передает "Газета.ру".

В 2011 году Россия заключила с Францией контракт на строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль" — "Владивостока" и "Севастополя". В 2015 году Париж разорвал контракт и отказался передавать корабли Москве. В качестве причины была названа ситуация на Украине. Сообщалось, что Франция выплатит России денежную компенсацию за срыв контракта.