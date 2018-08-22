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22.08.2018
ТАСС

Ростех: в России уже созданы электродвигатели для экзоскелетов

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Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС, архив

В госкорпорации уточнили, что сейчас идут работы по увеличению их мощности и уменьшению размеров

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 21 августа. / ТАСС/. Электродвигатели, позволяющие создавать активные экзоскелеты для экипировки "солдат будущего", уже созданы в России, сейчас идут работы по увеличению их мощности и уменьшению размеров. Об этом сообщили ТАСС во вторник в госкорпорации "Ростех".

"Созданные в настоящее время отечественные электродвигатели уже позволяют создавать работоспособные активные экзоскелеты. Естественно, проводятся работы по увеличению их мощности, снижению энергопотребления и уменьшению габаритов", - сказали в Ростехе.

В прошлом году глава ЦНИИточмаш, разработавшего экипировку "Ратник", Дмитрий Семизоров рассказал в интервью ТАСС, что российские специалисты уже создали полностью работоспособный вариант титанового экзоскелета для экипировки "солдата будущего", однако он пока не оснащен электродвигателями, потому что отечественные компании не производят такие моторы.

Экзоскелет нужен в экипировке солдата, чтобы повысить его силу, выносливость и скорость, например, для переноса тяжестей на большие расстояния или применения крупнокалиберного оружия, в том числе одной рукой. Активные экзоскелеты отличаются наличием двигателей, тогда как пассивные позволяют расширить возможности человеческого тела за счет особой конструкции.

21.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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